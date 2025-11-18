Starke TV-Zahlen für DFB-Elf, aber an eine Top-Quote kommen die Männer nicht heran

Das „Finale“ der deutschen Nationalmannschaft um das WM-Ticket hat dem ZDF eine erstklassige TV-Quote beschert. Im Schnitt 9,68 Millionen Fans sahen am Montagabend den 6:0-Sieg gegen die Slowakei, im Männer-Fußball war dies die zweitbeste Quote des Jahres. Nur das Aus im Nations-League-Halbfinale gegen Portugal im Juni hatten noch mehr Fans (9,99 Millionen) gesehen.

Auch der Marktanteil lag beim Sieg gegen die Slowakei in Leipzig mit 38,0 Prozent hoch. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde sogar ein Marktanteil von 45,9 Prozent (2,42 Millionen) erreicht. Zum Vergleich: Das 2:0 in Luxemburg am Freitagabend hatten bei RTL durchschnittlich 7,64 Millionen Fans (Marktanteil: 34,9 Prozent) gesehen.

Das könnte Sie auch interessieren: 6:0-Gala gegen Slowakei! DFB-Team zaubert sich mit Traumtoren zur WM

An die beste Fußball-Quote des Jahres reichten diese Werte aber nicht heran. Die Niederlage der deutschen Frauen im EM-Halbfinale gegen Spanien hatten in der ARD durchschnittlich sogar 14,26 Millionen Zuschauer gesehen (Marktanteil: 57,6 Prozent). (sid)