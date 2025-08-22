Musiala gibt nach schlimmer Verletzung Einblick in seine Gedanken

Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala sieht sich trotz der riesigen Erwartungshaltung für die Zukunft gerüstet. „Mit der Erfahrung wächst man als Person und als Spieler, man muss Verantwortung übernehmen. Deshalb sind die Ansprüche an mich gestiegen. Aber ich merke, dass mir alle Spieler um mich herum helfen und mich unterstützen. Deshalb kann ich mir und meinem Spiel treu bleiben“, sagte der Nationalspieler in einem „GQ“-Interview.

Grundsätzlich sei er „absolut happy, wie sich mein Leben bis hierhin entwickelt hat. Ich würde auch dann nichts daran ändern, wenn ich es könnte“, betonte der 22-Jährige. Er sei „so aufgewachsen, dass ich mich immer bemühe, ruhig und bescheiden zu bleiben. Auch wenn in den vergangenen Jahren viel passiert ist, habe ich mich als Person nicht groß verändert, denke ich.“

„Rückschläge nutzen“: Musiala ist ein positiver Typ

Vor allem die Familie sei für ihn bei all dem Rummel „das Wichtigste. Dass meine Eltern und meine Geschwister immer bei mir sind, gibt mir Kraft. Ohne sie alle wäre ich sicherlich nicht da, wo ich heute stehe“, so Musiala.

Der Offensivspieler hatte sich bei der Klub-WM schwer verletzt und fällt noch einige Monate aus. „Verletzungen gibt es in einer Karriere nun mal. Ich sehe sie aber auch als Chance, seinen Körper besser kennenzulernen und so Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, Rückschläge zu nutzen, um stärker zurückzukommen“, sagte Musiala.

Bei der WM 2026 wird der DFB-Fokus auf Musiala liegen

Ohnehin glaube er, „dass ich in allen Gebieten immer noch einen Schritt nach vorne machen kann. Jeder dieser Schritte kann mir dabei helfen, ein besserer Spieler zu werden. Ob das jetzt Kopfbälle sind, körperliche Fitness, Abschlüsse mit dem linken Fuß – ich arbeite hart an mir, um mich zu verbessern. Auch in den Bereichen, in denen ich schon ganz gut bin“, sagte Musiala.

Die Bayern, aber auch Bundestrainer Julian Nagelsmann setzen große Hoffnungen in den Zauberfuß. Gerade bei der WM im kommenden Jahr wird der Fokus des DFB-Teams auf Musiala liegen. Er glaube, „es wird Spaß machen. Natürlich will ich dort so gut vorbereitet wie möglich hinfahren. Ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft und unser Potenzial“, sagte er und ergänzte: „Die EM 2024 hat uns zu einem echten Team gemacht, und ich habe das Gefühl, dass wir uns in den kommenden Jahren noch werden steigern können.“ (sid/hen)