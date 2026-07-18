Pierre-Emerick Aubameyang setzt seine internationale Karriere fort. Der ehemalige Dortmunder Angreifer verlässt Olympique Marseille und schließt sich einem spanischen Erstliga-Aufsteiger an.

Pierre-Emerick Aubameyang ging letzte Saison noch für Marseille auf Tore-Jagd. IMAGO / PsnewZ

Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang setzt seine Karriere in Spanien bei Deportivo La Coruña fort. Wie der Aufsteiger am Freitag bekannt gab, verlässt der 37-Jährige Olympique Marseille und unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

„Seine Laufbahn zeugt von einer außergewöhnlichen Konstanz auf höchstem Niveau“, schrieb Deportivo, das am 1. August (18.30 Uhr) zur Saisoneröffnung des FC St. Pauli am Millerntor gastieren wird. Mit Aubameyang wird aller Voraussicht nach ein Ex-Bundesliga-Star mit nach Hamburg kommen.

Deportivo lobt Erfahrung von Aubameyang

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Der spanische Klub, der in der abgelaufenen Saison nach acht Jahren in die erste Liga zurückgekehrt war, gewinne „einen Stürmer von weltweit anerkanntem Renommee, dessen Erfahrung, Torjägerqualitäten und Führungsstärke“ bereichernd sein würde.

Der Stürmer aus Gabun, der von 2013 bis 2018 bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, kam 2023 zum französischen Erstligisten Marseille und erzielte dort in 92 Spielen 44 Tore. In seiner Karriere durchlief Aubameyang außerdem Stationen beim FC Arsenal, dem FC Barcelona und dem FC Chelsea. (sid/ggg)