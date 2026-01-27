St. Pauli-Trainer Blessin aus dem Rennen? Frankfurt hat offenbar neuen Coach gefunden

Marco Rose oder Alexander Blessin? Eintracht Frankfurt steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Trainers. Vorstandssprecher Axel Hellmann spricht von einer Entscheidung „in Kürze“.

Die Trainersuche bei Eintracht Frankfurt biegt auf die Zielgerade ein. Die Eintracht steht kurz vor der Verpflichtung eines neuen Coaches. „Wir sind auf der Zielgeraden der Verständigung“, sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann auf der Mitgliederversammlung.

Neuer Trainer soll „in Kürze“ vorgestellt werden

Die Vorstellung des neuen Trainers soll bald erfolgen. „Wir werden in Kürze den neuen Trainer vorstellen“, kündigte Hellmann an. Namen nannte er nicht.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Der Anti-Schlagloch-Plan: Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist

Warum Hamburg dieses Jahr besonders löchrig ist Unverschämte Gäste: Was Wirte ärgert

Was Wirte ärgert Kronzeugen quälen Block: Aussagen der Israelis belasten Mutter

Aussagen der Israelis belasten Mutter Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

HSV-Überflieger Luka Vuscovic und sein Traum & Interview mit St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich 28 Seiten Plan 7: Speed-Dating für Senioren & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Vor gut einer Woche hatte sich die Eintracht von Trainer Dino Toppmöller getrennt. Der Schritt war eine Reaktion auf die sportliche Krise der Hessen. Als Tabellenachter ist das Ziel erneute Europapokal-Qualifikation in Gefahr.

Keine Kontaktaufnahme von Eintracht Frankfurt mit dem FC St. Pauli

Als Kandidaten für die Nachfolge gelten unter anderem Marco Rose, früher Trainer von Borussia Dortmund und RB Leipzig, sowie St. Paulis Coach Alexander Blessin. Offiziell bestätigt ist bislang keiner der Namen. Bei Blessin deutet aber alles darauf hin, dass er am Millerntor bleibt. Tatsächlich soll sich in der Causa bislang auch kein Frankfurter Offizieller überhaupt bei den Braun-Weißen gemeldet haben.

Im sportlich unbedeutenden Champions-League-Spiel am Mittwoch (21 Uhr) gegen Tottenham Hotspur wird erneut das Interimsduo Dennis Schmitt und Alexander Meier an der Seitenlinie stehen. Bereits zuvor hatten beide das Team betreut.

Eintracht Frankfurt trifft in der Champions League auf Tottenham

Schon vor dem letzten Spieltag steht fest, dass Eintracht Frankfurt die K.-o.-Phase der Champions League nicht mehr erreichen kann.

Hellmann erklärte, dass es am Ende der Amtszeit von Toppmöller an der Überzeugung in den 45-Jährigen gefehlt habe. Zugleich äußerte er indirekt Kritik an die sportlich Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche.

Hellmann kritisiert indirekt Sportvorstand Markus Krösche

„Ich glaube, wir haben an der einen oder anderen Stelle und Position den Kader falsch eingeschätzt“, sagte Hellmann. Zudem hätten einzelne Personalien „schlichtweg nicht funktioniert“.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Einschätzung des Vorstandssprechers sei die Eintracht in dieser Saison auch vom Pech verfolgt worden. Das habe sowohl Verletzungen als auch die Auslosungen in Champions League und DFB-Pokal betroffen.

Das könnte Sie auch interessieren: Millionen-Transfer bahnt sich an: Hansa Rostock vor größter Einnahme seit 25 Jahren

Im Pokal scheiterten die Frankfurter in der zweiten Runde unglücklich im Elfmeterschießen an Borussia Dortmund. „Aber darauf will ich es nicht schieben“, betonte Hellmann mit Blick auf die sportliche Krise. (dpa/mp)