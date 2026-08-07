Am Freitag startet die 2. Bundesliga. Im Fernsehen bleibt es fast wie in der Vorsaison, ein Sky-Abo ist für die meisten Spiele erforderlich. Wo Sie den FC St.Pauli sehen können.

Branimir Hrgota am Millerntor. Hier geht es gegen seinen Ex-Klub Fürth für St. Pauli Sonntag los. Witters

Sky ist auch in dieser Saison der Sender der 2. Bundesliga mit dem FC St. Pauli. Alle 306 Spiele - 272 davon exklusiv - sind beim kostenpflichtigen Sender zu sehen, wahlweise als Einzelpartien oder in der Konferenz. Daneben gibt es auch weiter die Möglichkeit, kostenfrei ausgewählte Spiele im Fernsehen zu verfolgen.

Den Saisonstart mit dem Spiel des VfL Bochum gegen Hertha BSC am Freitagabend (20.30 Uhr) überträgt Sat.1. Das Eröffnungsspiel der 2. Liga gehört zu einem Paket mit neun Live-Spielen im frei empfangbaren Fernsehen, das ProSiebenSat.1 gehört.

Mit dabei in Bochum sind Jonas Friedrich als Kommentator, Matthias Killing als Moderator, Andrea Kaiser als Reporterin und der ehemalige Europameister Markus Babbel als Experte. Zudem wird Ex-HSV-Profi Lewis Holtby erwartet.

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Zweitliga-Topspiele bei RTL oder Nitro

Bereits einen Tag später übernimmt die RTL-Gruppe. Das Medien-Unternehmen aus Köln besitzt die Rechte für das Zweitliga-Topspiel und löste im vergangenen Jahr Sport1 ab.

Den Auftakt in dieser Saison macht am Samstagabend (20.30 Uhr) bei RTL das Spiel des Top-Favoriten VfL Wolfsburg gegen den 1. FC Kaiserslautern.

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In der darauffolgenden Woche wird das Samstagabend-Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC beim Hauptsender RTL gesendet. Das Topspiel des dritten Spieltags zwischen dem 1. FC Nürnberg und Arminia Bielefeld am 29. August ist beim Spartensender Nitro zu sehen.

RTL zeigt zudem die Sonntags-Konferenz des ersten Spieltages an diesem Sonntag (13.30 Uhr) live im Free-TV, darunter also auch St. Paulis Auftakt am Millerntor gegen Fürth.

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RTL zeigt Zweitliga-Konferenz mit St. Pauli gegen Fürth

Nach der Übernahme von Sky durch RTL im vergangenen Juni produzieren die beiden Sender auch gemeinsam. Somit wird es bei den Übertragungen des Topspiels personell bei den Experten, in der Moderation und den Kommentatoren Überschneidungen geben.

Der Ex-HSV-Spieler Simon Terodde fungiert als Sky-Experte. IMAGO / Brauer-Fotoagentur

Bei den allein von Sky gezeigten Spielen werden als RTL/Sky-Experten weiter Torsten Mattuschka, Simon Terodde und Fabian Klos auftreten. Das Moderations-Team bilden Yannick Erkenbrecher, Katharina Kleinfeldt, Nele Ocik, Max Zielke, Stefan Hempel und Thomas Wagner.

Bei den Topspielen kommen noch Felix Kroos, Patrick Helmes und Max Kruse als Fachleute hinzu. In der Moderation sind Florian König, Laura Wontorra, Anna Kraft, Laura Papendick und Jana Wosnitza dabei. Dasselbe Team führt dann von 20.15 Uhr an durch die eigenständigen Sendungen auf RTL oder Nitro.

Freie Auswahl nur im Sky-Abo

Wer Live-Übertragungen der 2. Liga die freie Auswahl haben möchte, benötigt das Bundesliga-Abonnement von Sky. Das kostet im ersten Jahr 24,99 Euro pro Monat, vom 13. Monat an dann monatlich 29,99 Euro und beinhaltet auch die 1. Liga. (dpa/mkw)