St. Pauli-Abstiegskonkurrent noch nicht durch: Zittern gegen Bayern

Die TSG Hoffenheim muss bis zum Schluss um den Klassenerhalt in der Bundesliga bangen. Daran hängt auch die Zukunft von Trainer Christian Ilzer.

Nationaltorwart Oliver Baumann und die anderen Spieler der TSG Hoffenheim applaudierten zaghaft den mitgereisten Fans, auch Trainer Christian Ilzer war nicht wirklich in Feierlaune. Schließlich ist die albtraumhafte Bundesliga-Saison noch nicht vorbei. Drei Punkte und sechs Tore trennen die Kraichgauer vom Relegationsplatz – und am letzten Spieltag kommen die Bayern. Am Ausgang der Zitterpartie gegen den Meister hängt die Zukunft Ilzers – aller Beteuerungen zum Trotz.

Schicker: „Bin überzeugt, dass Ilzer der richtige Trainer ist“

„Als wir Christian Ilzer verpflichtet haben, haben wir gewusst, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ist ein langer Weg. Der Weg hat in dieser schwierigen Saison begonnen“, sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker am Freitagabend nach dem 2:2 (1:1) beim VfL Wolfsburg bei DAZN – und blickte bereits auf eine Zukunft im Fall des Klassenerhalts: „Jetzt ist eine längere Vorbereitung, wo man auch am Kader basteln kann. Und deshalb bin ich überzeugt, dass Christian Ilzer der richtige Trainer ist.“

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Verdrängung: Weg vom Hauptbahnhof und dann ist alles gut? „Jetzt sind die Abhängigen bei uns vor der Tür“

„Jetzt sind die Abhängigen bei uns vor der Tür“ Porno-Eklat an der Bundeswehr-Uni: Amis nach MOPO-Bericht stinksauer

Amis nach MOPO-Bericht stinksauer Hafengeburtstag: Die Highlights der Mega-Sause und die schönsten Segler und Pötte

Die Highlights der Mega-Sause und die schönsten Segler und Pötte Harte Tristesse: Altonas „Albtraum“-Post verfällt – doch es gibt Pläne für das Areal

Altonas „Albtraum“-Post verfällt – doch es gibt Pläne für das Areal Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

für jeden Tag 20 Seiten Sport: Zeit für Helden – der HSV kämpft um den Aufstieg, St. Pauli um den Klassenerhalt

– der HSV kämpft um den Aufstieg, St. Pauli um den Klassenerhalt 20 Seiten Plan7: Der Gratis-Comic-Tag, Tiefgründiges am Ohnsorg und ein Must-See-Festival in Stade

Nach dem Remis am vorletzten Spieltag, Ilzer nannte es einen möglicherweise „goldenen Punkt“, stehen die Hoffenheimer Chancen angesichts des Vorsprungs auf den 1. FC Heidenheim (zu Hause gegen Werder Bremen) zwar gut – die Spielzeit zum Vergessen ist aber noch nicht vorbei. Querelen auf Funktionärsebene hatten besonders in der Hinrunde für große Unruhe im Klub gesorgt, was sich auch auf dem Rasen auswirkte. Letztlich kostete die Talfahrt Pellegrino Matarazzo im vergangenen November den Job, für ihn übernahm Ilzer.

Ilzer wird wohl nächste Saison noch Trainer bei Hoffenheim sein

Doch auch der Österreicher tat sich phasenweise sehr schwer, die nötigen Punkte zu holen, zuletzt gab es gar Spekulationen über seine Ablösung im Sommer. Sandro Wagner, der seine Tätigkeit als Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft beenden wird, galt als Kandidat. Klubchef Jörg Albrecht stärkte im Interview mit dem SWR jedoch Ilzer – wie auch Schicker einige Stunden danach. „Gehen Sie davon aus, dass Christian Ilzer Trainer sein wird zum Start der neuen Runde“, sagte er.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach einer vollständigen Saisonvorbereitung und einem Umbruch im Kader soll es wieder bergauf gehen und der Abstiegskampf der Vergangenheit angehören. „Wir brauchen es nicht schönreden. Am Ende sind es wenige Punkte, es ist viel passiert in der Saison. Mir war schnell klar, dass es darum geht, die Liga zu halten.“ Ihm sei bewusst gewesen, „dass man im Sommer die ein oder andere Schraube drehen muss, um etwas zu ändern.“

TSG will nächste Saison einstelligen Tabellenplatz

Idealerweise steht am Ende dieser Umwälzungen ein Ergebnis, dass der Klubboss bereits recht genau benennen kann. „Es wäre natürlich schön“, sagte Albrecht, „wenn wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen könnten.“ (sid/vb)