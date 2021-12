Schauspieler Frederick Lau hat eine Spuck-Attacke gegen Mitarbeiter des FC Bayern München nach der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund bestritten.

Einen entsprechenden Bericht wies der 32 Jahre alte BVB-Fan am späten Montagabend zurück. „Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt habe ich nicht“, sagte Lau, der Vereinsmitglied von Borussia Dortmund ist, in einer Instagram-Story. „Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt habe ich nicht.“

BVB-Fan Frederick Lau stichelt gegen den FC Bayern München

Das Analyseteam der Münchner saß im Bayern-Dress während des Spiels auf der Haupttribüne unterhalb des Logenbereichs des Dortmunder Stadions, wie die „Bild“ berichtete. Nach Abpfiff sollen die Münchner Analysten dann bespuckt worden sein.

Der FC Bayern bestätigte der „Bild“, dass es zu einem Vorfall gekommen war. „Jeder, der mir sagen will, dass er noch nie Bier abbekommen hat im Stadion, der soll bitte weiterhin die Allianz Arena besuchen und nicht zu uns nach Dortmund kommen“, schrieb Lau auf Instagram. „Und sowas nennt man Bierdusche – und nicht spucken“. (aw/dpa)