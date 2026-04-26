Sportliche Auferstehung: Timo Werner zaubert wieder – auch Ex-St. Pauli-Held glänzt

Timo Werner hat in der MLS einmal mehr seine starke Form unterstrichen und die San Jose Earthquakes im Alleingang zum nächsten Sieg geführt. Der frühere Nationalspieler war beim 3:2 (1:0) beim St. Louis City SC an allen Treffern seines Teams beteiligt und sorgte mit einem Doppelpack in der zweiten Halbzeit für den neunten Sieg im zehnten Saisonspiel.

Nachdem Werner den Treffer zum frühen 1:0 durch Preston Judd (8.) vorbereitet hatte, drehte St. Louis dank eines Assists und eines Treffers des Ex-St. Pauli-Profis Marcel Hartel die Partie zu Beginn der zweiten Hälfte. Doch Werner brachte San José mit einem verwandelten Elfmeter (69.) und einer starken Direktabnahme (83.) wieder zurück. Dem 30-Jährigen gelang damit im dritten Spiel in Folge mindestens ein Treffer.

Trainer findet lobende Worte für Werner

„Er ist ein erfahrener Spieler. Er hat schon bei Weltmeisterschaften gespielt. Er hat die Champions League gewonnen und bei großen Vereinen in England und Deutschland gespielt. Es überrascht uns nicht, dass er sich so schnell an die Major League Soccer gewöhnt hat“, sagte Trainer Bruce Arena nach dem Spiel über Werner: „Es werden noch mehr gute Dinge kommen.“

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„Wenn wir so weitermachen“, sagte Werner, „kann es eine gute Saison für uns werden.“ In der Western Conference liegt San José aktuell an der Tabellenspitze, knapp vor den Vancouver Whitecaps um Thomas Müller. Die Kanadier holten in der Nacht auf Montag dank eines 3:1 (2:1) gegen die Colorado Rapids den achten Sieg im neunten Spiel, Müller gelang eine Vorlage. (sid/ch)