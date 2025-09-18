mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein junger Mann sitzt in Unterwäsche im Flugzeug und lacht

Monacos Mika Biereth war es im Flugzeug offensichtlich zu warm. Foto: X/ @@GFFN

Halbnackt im Flugzeug: Monaco-Stars von defekter Klimaanlage ausgebremst

kommentar icon
arrow down

Nach einem Problem mit der Klimaanlage an Bord des Flugzeugs hat die AS Monaco ihre Abreise zum Champions-League-Spiel beim FC Brügge um einen Tag verschieben müssen. Der französische Fußball-Erstligist wird somit erst heute am Spieltag in Belgien ankommen, bestätigte Monaco-Trainer Adi Hütter, früher in der Bundesliga tätig.

„Ich weiß nicht, ob dieser Rückschlag Auswirkungen haben wird, da wir professionell sind und unseren Zeitplan sofort geändert haben“, sagte Hütter. „Aus technischen Gründen war eine Reise nicht möglich, da die Sicherheit aller nicht gewährleistet werden konnte.“

Das könnte Sie auch interessieren: Superstar Mbappé packt aus: „Die Bayern kamen zu mir“

In den sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Spieler in Unterwäsche im Flugzeug zeigen.

Sie waren verschwitzt und versuchten, sich durch Fächeln Luft zu verschaffen. (dpa/pmk)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test