Martin Suchomel von Sparta Prag und Dominik Thaqi von HNK Rijeka im Kampf um den Ball auf dem unter Wasser stehenden Platz in Rijeka

Das Conference-League-Spiel zwischen HNK Rijeka und Sparta Prag musste auf Grund anhaltenden Regenfällen abgebrochen werden. Foto: imago/Pixsell

Spielabbruch im Europapokal: Partie soll zügig fortgesetzt werden

arrow down

Das kroatische Rijeka ist ein beliebtes Urlaubsziel und die Region berühmt für seine Traumstrände, doch am Donnerstagabend zeigte sich die Stadt an der nördlichen Adria von ihrer ungastlichen Seite. Wegen anhaltender Regenfälle und Sturmes musste das Conference-League-Spiel zwischen dem kroatischen Meister HNK Rijeka und Sparta Prag zur Pause abgebrochen werden. Es soll am Freitag fortgesetzt werden.

Schon nach rund einer Viertelstunde musste der Schiedsrichter das um 18.45 Uhr angepfiffene Spiel unterbrechen. Es wurde erst um 21.00 Uhr fortgesetzt, aber der Regen ließ nicht nach. Wind und Nebel erschwerten die Durchführung der Begegnung zusätzlich.

Der Platz war von Pfützen übersät, die erste Halbzeit „endete kurz nach halb zehn mit zwei Blitzeinschlägen“, heißt es auf der Internetseite von Sparta. Anschließend beendete der Schiedsrichter das Spiel.
„Schon zu Beginn des Tages war klar, dass das Wetter unser zweites Spiel in der Ligaphase der Conference League stark beeinflussen könnte“, schrieb Prag: „Und so kam es schließlich auch.“ (sid/fwe)

