Späte Tore! EM-Gastgeber Schweiz kegelt Mitfavoriten raus

Mit dem 2:0 gegen Island haben die Schweizer Fußballerinnen bei der Heim-EM ihren ersten Sieg gefiert. Während die Isländerinnen vor ihrem letzten Spiel gegen Norwegen bereits chancenlos sind, reicht den Gastgeberinnen gegen Finnland nun ein Remis zum Weiterkommen.

Geraldine Reuteler traf im Berner Wankdorf-Stadion nach 76 Minuten zur Schweizer Führung, in der 90. Minute gelang der eingewechselten Alayah Pilgrim das wichtige zweite Tor. Denn damit liegt die Schweiz ein Tor vor Finnland, das am Donnerstag in Genf der letzte Gruppengegner sein wird. Norwegen steht nach dem 2:1 gegen Finnland als einziges Team bereits sicher unter den letzten Acht.

Island trifft zweimal die Latte

In Bern lieferten sich die Verliererinnen der Auftaktrunde lange eine ausgeglichene Begegnung, in der Ingibjorg Sigurdardottir (2.) und Agla Albertsdottir (48.) für die hochgehandelten Geheimfavoritinnen aus Island jeweils an der Latte scheiterten. Die Schweiz jubelte vor der Pause – aber nur kurz. Glodis Viggosdottir (29.) hatte den Ball ins eigene Netz abgelenkt, doch Svenja Fölmli sich im isländischen Strafraum zuvor mit einem Foul durchgesetzt.

Nach dem Seitenwechsel scheiterte die starke Iman Beney (59.) für die Schweiz mit einem Kopfball, nach einem langen Einwurf von Sveindis Jonsdottir in den helvetischen Strafraum verpasste die ehemalige Bayern-Kickerin Karolina Vilhjalmsdottier (73.) in aussichtsreicher Position (73.).

Pilgrim macht den Deckel drauf

Danach schlugen die Schweizerinnen zu: Nach einem Ballgewinn kurz hinter der Mittellinie ging es dann einmal ganz schnell, über zwei Stationen kam die Kugel zu Reuteler (76.), die mit einem Schuss ins lange Eck Island-Keeperin Cecilia Runarsdottir keine Chance ließ – und nach dem Schlusspfiff zur Spielerin des Spiels gekürt wurde. Mehrfach vergaben die Schweizerinnen das wichtige 2:0, ehe Jokerin Pilgrim doch noch mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze zuschlug.

Das könnte Sie auch interessieren: „Dann zerfällt alles“: DFB-Star Giulia Gwinn mit emotionalem Beitrag bei Instagram

Die DFB-Elf trifft am Dienstag (18 Uhr) auf Dänemark, nach dem Auftakt-3:0 gegen Polen würde ein weiterer Erfolg den Einzug ins Viertelfinale nahezu sicherstellen.