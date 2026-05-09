Mitarbeiter im Gebüsch versteckt? Schwere Spionage-Vorwürfe vor Aufstiegs-Duell

Im Kampf um den Aufstieg in die englische Premier League werden dem FC Southampton mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert unfaire Methoden vorgeworfen. Vor dem Playoff-Duell mit dem FC Middlesbrough (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) eröffnete der englische Verband EFL ein Disziplinarverfahren gegen Southampton. Ein Mitarbeiter des Klubs soll beim Training von Middlesbrough spioniert haben.

„Wir sind auf uns konzentriert“, sagte Teammanager Eckert bei Sky zu den Vorwürfen. Er verwies auf die Spieler, die auf dem Platz letztlich über alles Sportliche entscheiden würden. Eckerts Klub hatte bereits auf das am Freitag eingeleitete Verfahren reagiert und bestätigt, mit der Liga „uneingeschränkt kooperieren“ zu wollen.

Southampton-Mitarbeiter im Gebüsch versteckt?

Wegen einer „Beschwerde von Middlesbrough wegen angeblich ungenehmigter Filmaufnahmen im Vorfeld des Hinspiels des Halbfinals“ um den Aufstieg hatte die Liga das Verfahren gegen die Saints aufgenommen. Im Zentrum des Vorwurf steht eine Regel, wonach innerhalb von 72 Stunden vor einem angesetzten Spiel das Training des Gegners nicht beobachtet werden darf.

Mehrere englische Medien berichten über das „Spionage-Drama“. Demnach soll sich ein Mitarbeiter von Southampton am Donnerstag im Gebüsch unweit des Trainingsplatzes von Middlesbrough versteckt haben. Der Mann habe eine Kamera dabeigehabt und soll unerlaubt gefilmt haben, sei allerdings dabei erwischt worden. Daraufhin habe der Beschuldigte die Aufnahme von seinem iPhone gelöscht.

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In der englischen Playoff-Serie spielen vier Teams zunächst in Halbfinalpartien um den Aufstieg. Das diesjährige Finale findet am 23. Mai statt. Der 33 Jahre alte Tonda Eckert steht seit Ende vergangenen Jahres an der Seitenlinie der Saints und hofft, mit dem Klub von der englischen Südküste den direkten Wiederaufstieg zu meistern. Im Team von Eckert gehört der deutsche Mittelfeldspieler Casper Jander (23) zum absoluten Stammpersonal. (mp/sid)