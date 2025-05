Son denkt an Kane: „Harry, wir haben den Pokal!“ HSV-Profi lockt ihn nach Hamburg

Der 17 Jahre andauernde Titelfluch ist beendet – und ein Ex-HSV-Liebling mittendrin! Natürlich war der verlorene Sohn Harry Kane einer der ersten Gratulanten, nachdem „seine“ Tottenham Hotspur das Europa-League-Finale gegen Manchester United mit 1:0 für sich entschieden hatten. „Gratulation, Spurs!“, schrieb der Bayern-Star bei Instagram.

Und es dauerte nicht lang, da ging der Gruß zurück. „Wir haben es geschafft. Was soll ich sagen? Harry, wir haben den Pokal gewonnen“, sagte der Ex-Hamburger Heung-Min Son (32) bei RTL. Der Südkoreaner, der vor zwei Jahren das Kapitänsamt des nach München abgewanderten Torjägers übernommen hatte, hielt voller Stolz die Trophäe in den spanischen Nachthimmel. Es ist auch der erste Titel in Sons Laufbahn.

Heung-Min Son gewinnt mit Tottenham die Europa League

„Wir sind die überglücklichsten Menschen auf der Welt“, sagte der Angreifer, der einst beim HSV seine internationale Karriere begonnen hatte. Sein früherer Verein gratulierte bei X: „Wir sind stolz auf auf dich und freuen uns für dich, Sonny!“

HSV-Profi Immanuel Pherai schrieb in einer Instagram-Story mit einem Augenzwinkern an Son: „Du kannst jetzt zurück nach Hamburg kommen.“ Dort hatte er sich von 2008 bis 2013 in die Herzen der Fans gespielt. Den Aufstieg in die Bundesliga hat der Koreaner sicher mit Freude verfolgt.

Micky van de Ven rettet, Luke Shaw unterläuft Eigentor

Den höchst intensiven Kampf in einem fußballerisch sehr schwachen Finale hatte Kane aus der Ferne am iPad verfolgt. Es war am Ende Genugtuung pur – vor allem für die treuen Anhänger. „Wenn du auf diese Fans schaust – die verdienen einen Preis. Die stehen Woche für Woche hinter uns, und dass wir ihnen jetzt etwas zurückgeben können, ist einfach unglaublich“, sagte der frühere Wolfsburger Micky van de Ven, der für die Spurs spektakulär mit einem Scherenschlag auf der Linie gerettet hatte.

„Seit ich hier bin, heißt es: ,Tottenham ist eine gute Mannschaft, aber sie hat es nie geschafft.‘ Jetzt haben wir es geschafft“, sagte Brennan Johnson, der unmittelbar am entscheidenden Eigentor von Luke Shaw (42.) beteiligt war. „Diese Saison war überhaupt nicht gut, aber ich schwöre, das interessiert im Moment keinen von uns Spielern“, sagte Johnson bei TNT Sports: „Dieser Verein hat seit 17 Jahren keinen Titel mehr gewonnen. Das bedeutet es – es bedeutet so viel!“

Die Marschroute für den Abend gab dann Kevin Danso, ehemals beim FC Augsburg und Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, vor: „Wir schlafen heute nicht, wir feiern durch!“