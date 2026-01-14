Auf den Spuren seines Vaters: Sohn von Sturm-Legende wechselt zu Ajax
Ein Vierteljahrhundert nach seinem Vater Zlatan Ibrahimovic wechselt sein Sohn Maximilian zu Ajax Amsterdam.
Wie der niederländische Traditionsklub und der abgebende Verein AC Mailand mitteilten, wird der 19-jährige Stürmer bis zum Saisonende ausgeliehen. Auch Milan war eine Station in der großen Karriere von Papa Zlatan.
Dessen Sohn Maximilian wechselte 2022 von der Jugendakademie von Hammarby IF zur Jugendakademie des AC Mailand. In den letzten sechs Monaten spielte er dort für die zweite Mannschaft.
Hauptsächlich soll Maximilian Ibrahimovic in den Niederlanden in der U23 zum Einsatz kommen. Ihm wird aber auch der Sprung zu den Profis zugetraut. „Wir freuen uns sehr über die Ankunft von Maximilian. Er ist ein talentierter Angreifer mit einem guten Stellungsspiel im und um den Strafraum und einem ausgeprägten Torinstinkt“, sagte Ajax-Sportdirektor Marijn Beuker.
Um seine Söhne beide zu sehen, muss der Papa künftig pendeln. Maximilians Bruder Vincent spielt weiter in der Mailänder Jugend, unterschrieb dort aber bereits einen Profivertrag. (kk/dpa)
