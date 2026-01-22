„Stolz auf dich“: Sohn (17) von Giovanni Zarrella verlängert bei Bundesliga-Klub

Der Sohn von Sänger und Moderator Giovanni Zarrella, Gabriel Zarrella, hat einen neuen Vertrag beim Nachwuchs des Bundesliga-Klubs VfB Stuttgart unterschrieben.

Der 17-Jährige soll auch über diese Saison hinaus für die Schwaben spielen, für die er zurzeit in der U19 im Einsatz ist. „Arbeit. Fleiß. Mut. Leidenschaft. Beharrlichkeit. Stolz auf dich“, schrieb Vater Giovanni in einer Instagram-Story.

Nach einer Knieverletzung feierte Gabriel Zarrella im November vergangenen Jahres sein Comeback. Er spielt seit dem Sommer 2024 für den VfB. Laut „Bild“ soll er einen Vertrag über zwei Jahre bekommen haben, auch andere Klubs sollen Interesse an dem Teenager gehabt haben.

VfB sieht bei Zarrella „gute technische Anlagen“

Das 1,90 Meter große Talent spielte zuvor bei Viktoria Köln und wechselte erst 2024 zu Stuttgart. Dort absolvierte der Innenverteidiger mit 17 Jahren bereits mehrere Spiele in der DFB U19-Nachwuchsliga. Der VfB steht in seiner Gruppe derzeit an der Tabellenspitze.

Das könnte Sie auch interessieren: „Realität ist leider so traurig“: Freiburg-Trainer klagt wegen Tel Aviv-Spiel

„Er ist ein physisch starker Spieler mit sehr guten technischen Anlagen und einem ausgezeichneten Spielverständnis. Wir glauben an die Perspektive Gabriels beim VfB über die U19 hinaus und freuen uns, dass er bei uns ist“, sagte Stephan Hildebrandt als Direktor des VfB-Nachwuchsleistungszentrums. (dpa/lam)