Trotz ihrer nicht vorhandenen Zukunft im Verein will Trainer Vincent Kompany das Trio nicht komplett ignorieren und weiterhin mit den Spielern arbeiten. Bis zum Ende des Transferfensters soll sich aber etwas tun.

Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany will die Verkaufskandidaten des Rekordmeisters um João Palhinha trotz deren ungewisser Zukunft nicht komplett aussortieren.

„Der Verein hat klar kommuniziert, damit sind wir alle auf demselben Stand. Aber am wichtigsten ist, dass wir sie mit Respekt behandeln. Wir werden weiter mit ihnen arbeiten“, sagte der Belgier auf der Asienreise der Münchner.

FC Bayern München: Palhinha, Boey und Zaragoza sollen gehen

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Trotzdem glaube ich, dass für die Drei die Zukunft beim FC Bayern keine sein wird. Max Eberl

Die Bayern hatten zuletzt mehrfach betont, dass Palhinha, Verteidiger Sacha Boey und Flügelspieler Bryan Zaragoza keine Zukunft mehr im Verein haben, auch auf der Vereins-Website sind die drei Spieler nicht im Kader für die kommende Saison aufgelistet.

Man sei „sehr offen, sie abzugeben“, hatte Sportvorstand Max Eberl zuletzt betont: „Sie haben einen Vertrag beim FC Bayern – das haben wir auch zu respektieren, den haben wir beide unterschrieben. Trotzdem glaube ich, dass für die Drei die Zukunft beim FC Bayern keine sein wird.“

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Die Spieler wüssten jedenfalls um ihre Situation, betonte Kompany am Montag. „Bis das Transferfenster schließt, gibt es eine klare Position – und danach wird man sehen müssen, was passiert“ Auf der Asienreise sind Palhinha und Boey noch dabei, Zaragoza fehlt verletzt. Am Dienstag (13 Uhr MESZ) treffen die Bayern im ersten Test in Südkorea auf den Jeju SK FC. (sid/mkw)