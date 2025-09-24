Sogar mit Schaufeln bewaffnet: 100 Roma-Ultras in Frankreich festgenommen

In Nizza sind vor dem Auftakt der Europa League am Mittwochabend 101 Fußballfans der AS Rom festgenommen worden.

Die Anhänger seien als „Roma-Ultras identifiziert“ worden und hätten teils Waffen bei sich getragen, teilte die örtliche Dienststelle der französischen Polizei mit. Rund um das Duell von OGC Nizza mit den Italienern (21 Uhr/RTL+) haben lokale Behörden AS-Fans von Dienstagnachmittag bis Donnerstagmittag verboten, in der Stadt sichtbare Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu tragen.

Europa League: AS Rom tritt bei OGC Nizza an

Dennoch seien einige italienische Fans im Zentrum der Hafenstadt mit Stöcken, Schaufeln und Schlagringen unterwegs gewesen, sagte eine Quelle der Nachrichtenagentur „AFP“.

Seit Dienstag sind laut Polizeiangaben mehr als 200 Einsatzkräfte in der Innenstadt im Einsatz, um „öffentliche Unruhen“ zu verhindern. Beim Spiel werden mehr als 400 Polizeibeamte vor Ort sein. (sid/sd)