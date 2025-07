Sogar der Bundespräsident kommt: Großer Support für DFB-Frauen im EM-Halbfinale

Beim EM-Halbfinale der deutschen Frauenfußballerinnen gegen Spanien am Mittwoch (21 Uhr) wird es prominenten und hochrangigen Besuch auf der Tribüne geben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinen Besuch im Letzigrund in Zürich angekündigt – er wird die DFB-Frauen als Fan auf den Rängen unterstützen.

Steinmeier hatte sich bereits nach dem spektakulären Viertelfinal-Sieg gegen Frankreich (6:5 i.E.) am vergangenen Samstag als Fan der deutschen Frauen-Auswahl geoutet. „Was für eine Leistung!“, schrieb der 69-Jährige nach dem Einzug ins Halbfinale in den Sozialen Netzwerken und versprach neben Glückwünschen: „Wir wünschen viel Erfolg und fiebern mit Ihnen!“

Frank-Walter Steinmeier besucht DFB-Halbfinale in Zürich

Das wird der Bundespräsident am Mittwochabend in Zürich nun höchstpersönlich machen, wie das Bundespräsidialamt am Tag vor der Begegnung mitteilte. Für das DFB-Team ist es bei diesem Turnier bereits das zweite Spiel im Letzigrund – die Vorrundenpartie gegen Schweden (1:4) hatte bereits Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) vor Ort mitverfolgt.

Sollte es Deutschland ins Finale schaffen, würde am kommenden Sonntag (18 Uhr) in Basel auch Bundeskanzler Friedrich Merz dabei sein. Der CDU-Politiker hatte im Anschluss an das Viertelfinale im Namen des ganzen Landes mitgeteilt: „Wir sind stolz auf euch.“ Edel-Fan Wolfgang Petry wurde ebenfalls persönlich von den Spielerinnen eingeladen, kann allerdings nicht dabei sein.

Spanien ist Favorit im EM-Halbfinale gegen Deutschland

Im Halbfinale ist die deutsche Frauen-Nationalelf klarer Außenseiter gegen Top-Favorit Spanien um die Weltfußballerinnen Aitana Bonmatí und Alexia Putellas. Nach dem Krimi gegen Frankreich, bei dem Deutschland über 110 Minuten in Unterzahl spielte und trotzdem ein Weiterkommen erreichte, müsse jetzt aber „jede Mannschaft Angst vor uns haben“, kündigte Torhüter-Heldin Ann-Katrin Berger an. Sophia Kleinherne ergänzte, man dürfe im deutschen Lager „wirklich von dem ganz, ganz Großen träumen“.

Erst bei den Olympischen Spielen 2024 trafen Deutschland und Spanien zuletzt aufeinander. Damals siegten die Deutschen im Spiel um Platz drei mit 1:0 und sicherten sich so die Bronze-Medaille. Auch in der EM-Vorrunde 2022 gab’s einen deutschen Sieg (2:0) – und überhaupt in acht Duellen gegen die Spanierinnen nicht eine einzige Niederlage.

Kein Wunder, dass Superstar Putellas großen Respekt vor dem DFB-Team hat. „Deutschland ist eine der besten Mannschaften der Welt“, sagte die zweifache Weltfußballerin, schob aber schnell nach: „Es gibt immer ein erstes Mal. Das Ziel ist natürlich, das Finale zu erreichen, und das bedeutet, Deutschland zum ersten Mal zu schlagen.“ Steinmeier und die anderen deutschen Fans in Zürich werden etwas dagegen haben.