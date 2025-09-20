Kane abgelöst: Dieser Profi ist neuer Insta-König der Bundesliga

Bayer Leverkusen hat den größten Transfer des Sommers getätigt – zumindest mit Blick auf die Social-Media-Werte. Wie eine aktuelle Analyse der Influencer-Agentur Netzschreier zeigt, ist Lucas Vázquez der Bundesliga-Spieler mit den meisten Followern auf Instagram.

Dem Rechtsverteidiger, der ablösefrei von Real Madrid gekommen war, folgen auf der Plattform über 22,6 Millionen Menschen. Damit übertrifft der 34-Jährige den bisherigen Spitzenreiter Harry Kane (17,7) von Bayern München. Mit Manuel Neuer (14,3) und Joshua Kimmich (8,4) folgen in dem Ranking zwei weitere Profis des deutschen Meisters. Mario Götze (7,8) von Eintracht Frankfurt komplettiert die Top-Fünf. Auf Platz sechs landet der zweite Bundesliga-Neuzugang Luis Díaz, der im Sommer von Liverpool nach München gewechselt war, mit 7,2 Millionen Followern auf Instagram.

Bayern-Spieler haben die meisten Instagram-Follower

Es folgen auf Rang sieben und acht seine neuen Teamkollegen Jamal Musiala (7) und Alphonso Davies (5,6). Mit dem Neu-Wolfsburger Christian Eriksen (4,8) und Jobe Bellingham (3,5) von Borussia Dortmund vervollständigen zwei neue Gesichter der Bundesliga die besten Zehn. Die Follower aller Spieler zusammengerechnet, besitzt Bayern den reichweitenstärksten Kader mit insgesamt 74,9 Millionen. Dahinter folgen Leverkusen (31,7), Dortmund (16,9), Frankfurt (14) und Wolfsburg (7).

Für die Untersuchung hat Netzschreier insgesamt 506 Instagram-Profile, Stand 11. September, aller Profis der Bundesliga analysiert. Ausgenommen sind Spieler, die offiziell für die zweite Mannschaft oder ein Jugendteam auflaufen und keine Spielzeit für die Bundesliga-Vereine aufweisen. 17 Spieler waren nicht auf Instagram vertreten. (dpa/pmk)