„Enttäuschend“: So sieht Füllkrug seine Chancen auf den WM-Kader

Niclas Füllkrug hofft mit seinem Wechsel zur AC Mailand auf einen Schub für seine WM-Chancen. Die Teilnahme an der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer sei „ein großes Ziel“ für ihn, sagte der Stürmer bei seiner Vorstellung in Mailand: „Ich hoffe, dass ich jetzt wieder dauerhaft verfügbar bin, dann glaube ich, dass ich die Lücke schließen kann.“

Füllkrug war im August 2024 zu West Ham United gewechselt, kam dort aber auch aufgrund mehrerer Verletzungen nicht so recht in Schwung. Dadurch verlor er auch in der Nationalmannschaft an Boden, in der gesamten WM-Qualifikation kam er nicht zum Einsatz.

Das sei „enttäuschend“ gewesen, gab Füllkrug zu. Er wolle wieder den Anschluss finden und an seine guten Leistungen anknüpfen. Die WM sei eine ähnlich große Motivation wie die Heim-EM 2024, so Füllkrug.

Füllkrug: „Das passt sehr gut zu mir“

Mit seinem Schritt nach Mailand will der 32-Jährige nun wieder Schwung aufnehmen. „Ich bin hergekommen und zu keinem anderen Verein, weil Milan mich überzeugt hat“, sagte Füllkrug, der seit Anfang des Jahres auf Leihbasis für Milan spielt: „Ich fühle mich jetzt schon sehr, sehr wohl. Das passt sehr gut zu mir.“

Mailand sei in den meisten Spielen Favorit, es herrsche „positiver Druck. Es ist schön, in einer erfolgreichen Mannschaft zu sein“, betonte er. Füllkrug hat bereits drei Spiele für sein neues Team absolviert, noch ist er ohne Treffer. (sid/hmg)