Messi glänzt als Vorbereiter, doch Miami patzt. Auch für Müller und Reus läuft der MLS-Abend völlig unterschiedlich – mit einem späten Twist.

Lionel Messi kommt nach 20 Spielen auf 18 Tore und zehn Vorlagen. Der Argentinier führt damit die Scorerliste der MLS an. AFP

Lionel Messi hat bei seinem ersten Spiel seit der Ankündigung seines Rücktritts aus der argentinischen Nationalmannschaft beide Treffer von Inter Miami vorbereitet. Dennoch kam der Meister in der Major League Soccer (MLS) am Samstag gegen Atlanta United nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus. Wegen eines Unwetters hatte die Partie mit 90 Minuten Verspätung begonnen.

Miami führte nach Toren des Brasilianers Casemiro nach einer Messi-Ecke (32.) und Luis Suárez (45.+1) zweimal. Doch der frühere Newcastle-Profi Miguel Almirón (35.) und der Schweizer Stürmer Breel Embolo mit einem verwandelten Elfmeter (87.) glichen jeweils aus. Messi, der mit Inter Miami auf dem zweiten Platz der Eastern Conference liegt, hatte als Argentiniens Rekordspieler in der vergangenen Woche seinen Rücktritt auf der internationalen Bühne angekündigt.

Niederlage für Thomas Müller, Tor und Sieg für Marco Reus

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Thomas Müller musste mit den Vancouver Whitecaps eine Heimniederlage einstecken. Der Tabellenführer im Osten führte zwar schon in der zweiten Minute, verlor gegen St. Louis aber noch mit 1:3 (1:3). Müller, der über die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, konnte die Pleite nicht verhindern.

Marco Reus feierte dagegen einen wichtigen Sieg im Kampf um die Playoffs. Mit Los Angeles Galaxy gewann der Offensivspieler 2:1 (2:0) gegen New England. Reus stand in der Startelf und traf per Strafstoß zum 1:0 (11.). Die Galaxy rangieren mit 29 Punkten auf Platz zwölf im Westen. Zwei Zähler beträgt der Rückstand zum Tabellensiebten. (sid/mp)