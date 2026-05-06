„So nicht Bundesliga-tauglich“: Neururer schlägt bei Schalke Alarm

Nach der großen Euphorie gleich wieder runter? Laut seinem ehemaligen Trainer Peter Neururer muss Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 im Sommer mächtig den Kader aufwerten, um in der kommenden Saison eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben. „Die Mannschaft ist so nicht Bundesliga-tauglich“, lautete das Urteil des 71-Jährigen gegenüber „Absolut Schalke“. Der Revierklub benötige „in jedem Teil der Mannschaft große Verstärkung“.

Eine Ausnahme sieht Neururer noch auf der Torwartposition, die mit Loris Karius und Kevin Müller gut besetzt sei. In der Defensive aber brauche S04 „mindestens zwei Neue“. Überhaupt müsse Sportvorstand Frank Baumann „die gesamte Mannschaft halten plus sechs, sieben Verstärkungen, um sicherzugehen, drinzubleiben und nicht vom ersten bis möglicherweise letzten Spieltag gegen den Abstieg zu spielen“, sagte der frühere Schalke-Coach.

Neururer vergleicht Schalke mit dem 1. FC Köln und HSV

Den frühzeitigen Gewinn des Meistertitels und die damit verbundene Rückkehr in die Erstklassigkeit habe Schalke zwar „mehr als verdient“, dennoch urteilte Neururer klar: „Diese Mannschaft, die aufgestiegen ist, hat keine Chance, in der Bundesliga zu bestehen.“

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Um seine These zu stützen, zog er aktuelle Beispiele heran. Andere Aufsteiger wie der 1. FC Köln oder der HSV, die über „andere finanzielle Mittel“ verfügten, hatten zuletzt „Schwierigkeiten, die Liga zu halten. Die konnten aber investieren“.

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Um finanziell im Sommer handlungsfähig zu sein, müsse Schalke mit dem ein oder anderen Verkauf Einnahmen generieren, aber: „Wenn man dann von dieser Mannschaft noch Leistungsträger abgeben müsste, wird es umso schwerer.“ (sid/vb)