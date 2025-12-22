„So ist er eben“: Liverpool-Kollege äußert sich nach Salahs Skandal-Interview

Nach seinem aufsehenerregenden Interview hat Mohamed Salah wohl bei seinen Teamkollegen vom FC Liverpool um Entschuldigung gebeten. Das berichtete LFC-Profi Curtis Jones im Gespräch mit Sky Sports.

Salah habe sich „bei uns entschuldigt, er meinte so etwas wie: ‚Wenn ich irgendwen beeinträchtigt oder euch irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben habe, entschuldige ich mich.‘ So ist er eben als Mensch“, sagte Jones.

Nachdem Teammanager Arne Slot Salah zuletzt wiederholt nicht eingesetzt hatte, äußerte der Ägypter seinen Unmut und deutete einen Abschied an. Nach seiner zwischenzeitlichen Ausbootung kehrte Salah zurück und bereitete gegen Brighton and Hove Albion (2:0) einen Treffer vor. Inzwischen weilt der Angreifer mit Ägypten beim Afrika-Cup in Marokko, seine Zukunft in Liverpool ist offen.

Jones über Salah: „Gehört dazu, wenn man ein Gewinner sein will“

„Ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aus dem, was ich über Mo weiß, wie er bei uns ist und wie er sich in dieser Situation verhalten hat“, sagte Jones. Salah sei „positiv“ aufgetreten. „Er war genau derselbe Mo, hatte ein breites Lächeln im Gesicht, und alle anderen waren genauso zu ihm wie immer. Ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man ein Gewinner sein will.“

Salah, dritterfolgreichster Stürmer in Liverpools Klubgeschichte (420 Spiele, 250 Tore), hatte erst im April einen neuen hoch dotierten Zweijahresvertrag unterschrieben. Er wird schon länger mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. (sid/hmg)