Fussball
Sky-Expertin Julia Simic übernimmt Trainer-Job – bei den Männern
Bei ihrem Heimatverein wird sie künftig die U23 unterstützen. Am Mikrofon wird man Simic aber weiterhin sehen und hören.
Einem breiten Publikum ist Julia Simic als TV-Expertin bei Sky an der Seite von Lothar Matthäus bekannt - jetzt wird die 37-Jährige auch Co-Trainerin bei den Regionalliga-Männern des 1. FC Nürnberg.
Die frühere Nationalspielerin Simic assistiert künftig Club-Legende Andreas Wolf. Der 44-Jährige ist für Nürnberg U23 verantwortlich.
Julia Simic wird Co-Trainerin bei den Regionalliga-Männern des 1. FC Nürnberg
„Ich bin stolz darauf, den nächsten Schritt in meiner Trainerinnenkarriere beim Club gehen zu dürfen. Ich fühle mich der Stadt, der Region und dem Verein seit jeher eng verbunden“, sagte die gebürtige Nürnbergerin Simic.
Julia Šimić komplettiert U23-Trainerteam!🔒— ClubNachwuchs (@fcn_nachwuchs) 26. August 2026
Ab sofort fungiert die ehemalige Nationalspielerin als Co-Trainerin der U23 und unterstützt Cheftrainer Andreas Wolf bei seinen Aufgaben.
Herzlich Willkommen, Julia!👋
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Sie wolle „dabei helfen, unsere Talente bestmöglich zu entwickeln und sie auf den nächsten Schritt vorzubereiten“. Ihre Tätigkeit als Co-Trainerin der Schweizerischen Frauen-Nationalmannschaft wird sie beibehalten. Simic wird auch weiter als TV-Expertin arbeiten.
Julia Smic bleibt bei Sky und beim Schweizer Frauen-Team
FCN-Nachwuchschef Dieter Frey erhofft sich von Simic, die früher unter anderem für den FC Bayern, Wolfsburg und die AC Mailand spielte, „dass sie ihre langjährige Erfahrung gewinnbringend in unsere Talententwicklung einbringen und wichtige Impulse setzen wird“.
Die Fränkin soll künftig auch „Verantwortlichkeiten im Bereich der Spielanalyse“ übernehmen. Als Trainerin arbeitete Simic bisher für den DFB, die Schweiz und Eintracht Frankfurt - allerdings nur mit Frauen.
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