Skandal: Bundesliga-Star schlägt Jugendlichen! Sein Klub reagiert

Bundesliga-Star Denis Vavro vom VfL Wolfsburg hat abseits des Rasens für einen Skandal gesorgt. Wie der „kicker“ berichtet, habe der 29-Jährige Ende des Vorjahres bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat einen Jugendlichen geschlagen. Von der Ohrfeige kursieren Videos im Internet.

Sein Klub reagierte gegenüber dem „kicker“: „Der Vorfall ist uns bekannt. Es gab dazu ein Gespräch mit Denis. Er hat sich aufrichtig für sein Verhalten entschuldigt. Alles Weitere bleibt intern.“ Wie das Fachmagazin schrieb, befasse sich derweil die Disziplinarkommission des slowakischen Fußballverbandes mit dem Fall.

Vavro verlor schon vor dem Aussetzer seinen Stammplatz

Seinen Stammplatz aus voriger Saison hatte Vavro ohnehin bereits verloren. Nach seiner Adduktorenverletzung absolvierte der Slowake in dieser Saison erst vier Pflichtspiele. Einmal stand er nur in der Startelf.

Auch am Dienstag wurde der Innenverteidiger im Testspiel gegen den portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Sein Aussetzer in der Heimat dürfte seine Situation bei den Wölfen wohl kaum verbessern. Am Samstag geht es für den VfL zum ersten Spiel nach der Winterpause nach München.

Der Nationalspieler war 2024 auf Leihbasis vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gewechselt, im vergangenen Sommer verpflichteten die Wölfe den Abwehrmann fest. Sein Vertrag läuft bis 2027. (sid/lam)