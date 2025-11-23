mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Dusan Vlahovic (Juventus Turin) wurde zur Zielschiebe von rassistischen Beleidigungen

Dusan Vlahovic wurde bei seinem Ex-Klub Florenz rassistisch beleidigt. Foto: IMAGO / Marco Canoniero

Skandal in Italien: Gesänge gegen Juve-Star führen zu Spielunterbrechung

kommentar icon
arrow down

Rassistische Gesänge gegen den Serben Dusan Vlahovic haben das 1:1 (0:1) in der italienischen Serie A zwischen der AC Florenz und Juventus Turin überschattet.

In der Anfangsphase der ersten Halbzeit unterbrach der Schiedsrichter für wenige Minuten die Partie, nachdem Anhänger des Heimteams zum wiederholten Male den früheren Fiorentina-Stürmer beschimpft hatten. Über die Lautsprecher wurden gleich zweimal Antirassismus-Botschaften abgespielt.

Das könnte Sie auch interessieren: Heuer Fernandes hält „unglaublich“ – und sucht nach Erklärungen für die HSV-Pleite

Die Begegnung wurde nach der kurzen Unterbrechung dann zügig fortgesetzt. Der frühere Bundesliga-Profi Filip Kostic (45.+6) brachte Juventus in der ersten Halbzeit in Führung. In Durchgang zwei glich Florenz, für das Nationalspieler Robin Gosens wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel erneut fehlte, durch Rolando Mandragora (48.) aus. Der Tabellenvorletzte Florenz wartet damit auch nach dem zwölften Spieltag auf den ersten Saisonsieg. (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test