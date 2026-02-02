Skandal in Italien: Fans von Inter Mailand werfen Böller auf Torhüter

Inter Mailand bleibt in der italienischen Serie A das Maß der Dinge – doch die Fans der Nerazzurri sorgten für einen Skandal. Beim 2:0 (2:0)-Sieg bei US Cremonese wurde aus dem Block von Inter Mailand in der 49. Minute ein Böller auf das Spielfeld in Richtung Heim-Torwart Emil Audero geworfen. Der 29-Jährige ging zunächst zu Boden.

Die Inter-Profis um Kapitän Lautaro Martínez beschwerten sich lautstark bei den eigenen Anhängern. Audero stand nach kurzer Behandlung wieder auf. Die Partie wurde nach einigen Minuten Unterbrechung fortgesetzt. Es dürfte allerdings klar sein, dass die Aktion ein Nachspiel hat. In den italienschen Medien wird über ein mögliches Geisterspiel oder sogar ein Punktabzug für Inter Mailand nach dem Wurf auf den Torhüter, der in der Saison 2023/24 bei Inter unter Vertrag gestanden hatte, diskutiert.

Nachdem die Leuchtrakete ihn am Bein getroffen hatte, war Audero sofort zusammengesackt. Er hatte über Schmerzen am Bein und vor allem im Ohr geklagt und schien die herbeieilenden Mitspieler nicht zu hören. Beppe Marotta, Präsident von Inter Mailand, verurteilte den Vorfall: „Es war eine sinnlose Aktion. So etwas habe ich in meiner gesamten Karriere noch nie erlebt. Das war ein eklatanter Akt unsportlichen Verhaltens.“ Er wisse, dass der Verband nun ermitteln werde. „Es mag ein Einzelfall sein, aber wir müssen die Ermittlungen abwarten. Wir haben die Pflicht, solche Situationen zu verhindern. Wir verurteilen diese ungeheurliche Aktion und danken Audero für seine Professionalität, denn dadurch konnte dieses Spiel zu Ende gespielt werden.“

Inter mit dem deutschen Nationalspieler Yann Bisseck in der Startelf führte zu diesem Zeitpunkt durch Treffer von Martínez (16.) und Piotr Zielinski (31.) schon mit 2:0. Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten AC Mailand beträgt nach 23 Spielen acht Punkte. Der Lokalrivale spielt allerdings erst noch am Dienstag in Bologna. (sid/vb)