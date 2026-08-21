Sieben Spiele, sieben Anstoßzeiten und fünf TV-Sender: Die MOPO gibt Ihnen einen Überblick, wo Sie die Partien der Frauen-Bundesliga live sehen können.

Sieben Spiele, sieben verschiedene Anstoßzeiten und fünf verschiedene TV-Sender: Wer alle Partien eines Spieltags in der Frauen-Bundesliga verfolgen will, braucht eine gute Wochenend-Planung. Die MOPO gibt einen Überblick, wo Sie welche Begegnungen live im TV verfolgen können.

Dass der Spieltag der Frauen-Bundesliga so zerstückelt ist, liegt vor allem an den TV-Verträgen. Mit Beginn der Medienrechteperiode 2023/24 wurden die sieben Partien auf sieben (!) unterschiedliche Anstoßzeiten verteilt, um möglichst viele Zuschauer vor den Fernseher zu locken.

Frauen-Bundesliga spielt von Freitag bis Montag

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Gespielt wird in der Regel immer am Freitagabend (18.30 Uhr), am Samstag (12/14 Uhr), am Sonntag (14/16/18.30 Uhr) und am Montag (18 Uhr). Gute Nachricht für alle Fans: Da es in diesem Sommer keine WM oder EM gegeben hat, startet die Bundesliga früher als sonst und kommt 2026/27 vollständig ohne Englische Wochen aus.

Die HSV-Frauen um Melanie Brunnthaler, Sophie Hillebrand und Lotta Wrede (v.l.) gehen in ihre zweite Bundesliga-Saison in Folge. WITTERS

Alle 182 Spiele der Saison werden live bei MagentaSport und DAZN übertragen. Dort gibt es auch jeweils unmittelbar nach Spielschluss die Highlights der Partien. Außerdem zeigt Sport1 das Topspiel am Montagabend im Free-TV. Darüber hinaus können sich ARD und ZDF bis zu zehn Spiele pro Saison aussuchen, die sie ebenfalls frei empfangbar zeigen möchten. So läuft etwa das Eröffnungsspiel am Freitagabend (18.20 Uhr) zwischen Union Berlin und dem FC Bayern live im Zweiten.

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Ansetzungen erfolgen erst nach den Männern

Wann welche Partien genau stattfinden, wird immer erst kurzfristig angesetzt und ist in erster Linie abhängig vom Spielplan der Männer-Bundesliga – schließlich spielen etwa der HSV, Union und der 1. FC Nürnberg im gleichen Stadion wie die Männer. Der DFB hat es sich für die Saison 2026/27 zum Ziel gesetzt, die zeitgenauen Ansetzungen der Frauen-Bundesliga immer maximal fünf Werktage nach Veröffentlichung der Männer-Ansetzungen vorzunehmen.

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Für die Frauen-Bundesliga ist es bereits die 37. Saison, die beiden Aufsteiger VfB Stuttgart und 1. FSV Mainz 05 sind jeweils zum ersten Mal mit dabei. Von den 14 Teams qualifizieren sich – wie schon im Vorjahr – die ersten drei der Tabelle für die internationalen Wettbewerbe, die beiden letztplatzierten Mannschaften steigen ab.