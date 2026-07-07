2013 Europameisterin, 2016 Olympiasiegerin, 2026 Karriereende: Die ehemalige Nationalspielerin und DFB-Kapitänin Dzsenifer Marozsán, der lediglich ein Weltmeistertitel verwehrt blieb, beendet ihre große Karriere.

Die Europameisterinnen von 2013. In Schweden gewannen die DFB-Frauen damals den Titel. Die Vierte von rechts: Dzsenifer Marozsán Imago/Eibner

Sie war lange Zeit Deutschlands beste Fußballerin: Die 112-malige Nationalspielerin Dzsenifer Marozsán hat ihre aktive Karriere beendet. Das gab die 34 Jahre alte Ex-Kapitänin der deutschen Auswahl am Dienstag bei Instagram bekannt. Die in Budapest geborene Marozsán hat große Anteile an zwei Titelgewinnen des Nationalteams.

Auf dem Weg zum EM-Triumph 2013 in Schweden erzielte die offensive Mittelfeldspielerin das entscheidende Tor im Halbfinale gegen die Gastgeberinnen. Beim Olympiasieg 2016 in Brasilien traf Marozsán im Finale ebenfalls gegen Schweden.

Von 2016 bis 2019 führte sie die Auswahl des DFB als Spielführerin an. Im März 2023 trat Marozsán aus dem Nationalteam zurück.

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Dzsenifer Marozsán beendet ihre aktive Karriere

Die ehemalige Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft Dzsenifer Marozsán beendet ihre Karriere. Imago/PsnewZ

Es hat sehr früh angefangen. Der Ball war das Einzige, was mich glücklich gemacht hat. Es war die Liebe zum Spiel und das Glück mit meinen Mitspielern. Dzsenifer Marozsán

„Es hat sehr früh angefangen. Der Ball war das Einzige, was mich glücklich gemacht hat. Es war die Liebe zum Spiel und das Glück mit meinen Mitspielern“, schrieb Marozsán: „Jetzt ist es für mich an der Zeit, mich von diesem wunderschönen Sport zu verabschieden. Es war mir eine Freude, für all die Vereine zu spielen, für die ich gespielt habe, und ich möchte mich bei jedem einzelnen bedanken.“

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Marozsán kam als Vierjährige mit ihren Eltern nach Deutschland. Sie spielte für den 1. FC Saarbrücken, den 1. FFC Frankfurt und Olympique Lyon. Zuletzt stand Marozsán bei Al-Qadsiah WFC in Saudi-Arabien unter Vertrag. Obwohl die Spielmacherin immer wieder durch schwere Verletzungen zurückgeworfen wurde, gewann sie mit Frankfurt und Lyon mehrfach die Champions League. (sid/mkw)