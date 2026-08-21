Nadine Keßler wird offenbar doch nicht Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Die UEFA-Direktorin könnte Chefin der Frauen-Bundesliga werden.

Die deutsche Ex-Nationalspielerin Nadine Keßler ist aktuell UEFA-Direktorin für den Frauenfußball Witters

Bittere Absage! Die frühere deutsche Fußball-Heldin Nadine Keßler wird einem Bericht der „Bild“ zufolge nicht als Staatsministerin für Sport und Ehrenamt in das Regierungsteam von Bundeskanzler Friedrich Merz wechseln.

Die 38-Jährige, derzeit UEFA-Direktorin für den Frauenfußball, soll demnach dem Bundeskanzleramt abgesagt haben. Die „Bild“ beruft sich auf Informationen aus Regierungskreisen. Die Europäische Fußball-Union (UEFA) wollte den Bericht zunächst nicht kommentieren.

Nadine Keßler sollte Staatsministerin für Sport und Ehrenamt werden

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2013 feierte Nadine Keßler mit den DFB-Frauen den Gewinn des EM-Titels. picture alliance/GES-Sportfoto

Merz muss den Posten neu besetzen, da die bisherige Staatsministerin Christiane Schenderlein bei der Kabinettsumbildung ins Gesundheitsressort gewechselt ist. Laut „Bild“ lässt der Bundeskanzler eine neue Liste mit Kandidatinnen und Kandidaten prüfen, auf dieser sollen sich auch prominente Personen aus dem olympischen Sport befinden.

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Wie die Zeitung weiter berichtet, ist damit ein Verbleib der früheren Weltfußballerin Keßler bei der UEFA keineswegs gesichert. Demnach soll auch die Frauen-Bundesliga (FBL) Keßler als Wunschkandidatin für den Posten der Geschäftsführerin im Blick haben.

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Keßler ist aktuell UEFA-Direktorin für den Frauenfußball

Keßler wurde mit Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg viermal deutsche Meisterin, dreimal gewann sie die Champions League, zweimal den DFB-Pokal. Die Europameisterin von 2013 absolvierte 29 Länderspiele (10 Tore), bevor schwere Knieverletzungen sie im April 2016 zum frühen Ende ihrer Laufbahn zwangen - mit nur 28 Jahren.

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2023 war sie beim DFB als Nachfolgerin von Oliver Bierhoff im Gespräch, blieb aber bei der UEFA, für die sie seit 2017 arbeitet. (sid/mkw)