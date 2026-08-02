Sportlich läuft es für Thomas Müller in Vancouver – und offenbar auch privat. Nach dem Ehe-Aus mit Lisa soll der Weltmeister von 2014 frisch verliebt sein. Seine neue Partnerin begleitete ihn demnach bereits zu mehreren Auftritten in den USA.

Sportlich läuft es für Thomas Müller in seiner neuen Heimat – und offenbar auch privat. Der Weltmeister von 2014 soll nach dem Ende seiner langjährigen Ehe wieder eine Frau an seiner Seite haben.

Wie die „Bild“ berichtet, ist der 36-Jährige mit der Französin Eve Rose Bitbol liiert. Die 26-Jährige soll Müller zuletzt zu mehreren öffentlichen Terminen begleitet haben – unter anderem zum MLS-All-Star-Game in Charlotte.

Von Thomas Müller gibt es keine Äußerung zur neuen Frau an seiner Seite

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Auch beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft, bei der der frühere Bayern-Star als Experte für MagentaTV im Einsatz war, sollen sich beide vertraut gezeigt haben. Augenzeugen zufolge wurden Müller und Bitbol im Stadion händchenhaltend gesehen. Der Fußballer habe sie Freunden und Bekannten als seine Partnerin vorgestellt. Anschließend sollen beide gemeinsam nach Kanada gereist sein.

Eine offizielle Bestätigung gibt es bislang allerdings nicht. Müllers Medienanwalt Christian Schertz erklärte auf Anfrage der „Bild“ lediglich: „Wir werden das nicht kommentieren.“

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Neue Freundin von Thomas Müller? Wer ist Eve Rose Bitbol?

Bitbol stammt aus Frankreich und absolvierte ihre Ausbildung an der renommierten ESSEC Business School. Nach Medienberichten arbeitet sie im internationalen Investment- und Kapitalmarktgeschäft.

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Zuletzt war bei Müller nicht nur sportlich einiges anders. Seit seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps präsentiert sich der frühere deutsche Nationalspieler mit Bart, längeren Locken und deutlich lässigerem Kleidungsstil. Freunde sollen der „Bild“ gesagt haben, dass ihm die neue Beziehung sichtlich guttue.

Thomas Müller und Lisa Müller hatten sich vor einigen Monaten getrennt

Erst vor wenigen Monaten war die Trennung von Thomas und Lisa Müller öffentlich geworden. Die beiden hatten im November 2009 geheiratet und waren über viele Jahre eines der bekanntesten Paare im deutschen Fußball. Lisa Müller blieb nach dem Wechsel ihres Mannes nach Kanada auf dem gemeinsamen Gestüt in Bayern.

Der gemeinsame Anwalt hatte die Trennung damals bestätigt und erklärt, sie sei einvernehmlich erfolgt. Zugleich bat er darum, die Privatsphäre des früheren Paares zu respektieren.

Thomas Müller überzeugt sportlich für Vancouver Whitecaps

Auf dem Platz sorgt Müller derweil weiter für Schlagzeilen. Beim 1:1 seiner Vancouver Whitecaps gegen Los Angeles FC rettete er seinem Team zuletzt mit einem verwandelten Foulelfmeter einen Punkt. Zuvor hatte Ex-HSV-Star Heung-Min Son die Gäste in Führung gebracht.

Müller wurde in der Schlussphase selbst im Strafraum gefoult und verwandelte den anschließenden Elfmeter sicher gegen Frankreichs früheren Weltmeister-Torwart Hugo Lloris. Vancouver und Los Angeles bleiben damit punktgleich an der Spitze der Western Conference.