Die Deutsch-Italienerin Valentina Maceri war selbst Spielerin und ist nun ein neues Gesicht in der Männer-Bundesliga. Am Samstag wird sie erstmals im neuen Job zu sehen sein.

Premiere für das neue DAZN-Gesicht Valentina Maceri (33)! Die Sportjournalistin und ehemalige Fußballerin wird an diesem Samstag erstmals in der Bundesliga-Konferenz des Streamingdienstes zum Einsatz kommen.

Nach dem Abgang von Laura Wontorra wird Maceri gemeinsam mit dem Experten Michael Ballack ab 14 Uhr vom Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund (Anpfiff 15.30 Uhr) aus Sinsheim durch die Konferenz führen.

Ich bin stolz, dafür zu DAZN zurückzukehren, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Valentina Maceri

DAZN: Valentina Maceri berichtet von Hoffenheim gegen Dortmund

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„Ich kenne den Fußball aus ganz unterschiedlichen Perspektiven – vom Platz, aus der Redaktion und aus dem Studio. Genau diesen vielseitigen Blick möchte ich in die Bundesliga-Berichterstattung bei DAZN einbringen. Ich bin stolz, dafür zu DAZN zurückzukehren, und freue mich sehr auf die neue Aufgabe“, erklärte die Moderatorin, die bei Instagram über 100.000 Follower hat.

Die gebürtige Nürnbergerin Maceri bringt langjährige Erfahrung als Sportjournalistin und TV-Moderatorin mit. Unter anderem moderiert sie die Champions League beim Schweizer Sender blue Sport und war zuletzt als WM-Expertin für „Welt“ tätig. Zuvor arbeitete die Deutsch-Italienerin unter anderem für den „Kicker“, Sport1 und „Bild“.

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Valentina Maceri hat bereits Champions-League-Erfahrung am Mikrofon. Imago/Jan Huebner

Vor ihrer journalistischen Laufbahn spielte die heute 33-Jährige für den 1. FC Nürnberg und ASD CF Bardolino Verona Fußball und absolvierte Einsätze für mehrere U-Nationalmannschaften des DFB.

Maceri spielte für Nürnberg und deutsche U-Mannschaften

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Für DAZN war Maceri bereits 2023 tätig. Damals moderierte sie die Sendung „Champions Week“ mit Vor- und Nachberichten sowie Highlights der Champions League.

Laura Wontorra hatte vor wenigen Wochen ihren Vertrag bei DAZN aufgelöst und soll zukünftig vermehrt bei RTL arbeiten. Zuletzt war sie im Sommer für den Bezahlsender MagentaTV bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Einsatz. (sid/la)