Sie holten zusammen das Triple: Flick holt Ex-Bayern-Star nach Barcelona

Gemeinsam gewannen sie mit dem FC Bayern das Triple, jetzt unterstützt Thiago Alcántara seinen ehemaligen Coach Hansi Flick im Trainerstab des FC Barcelona.

Wie die Katalanen mitteilten, nahm der frühere Mittelfeldspieler, der bis zu seinem Wechsel nach München 2013 für Barca spielte, seine Arbeit als Assistent in Flicks Team auf.

Thiagos Rückkehr zu den Wurzeln in Barcelona

Thiago soll sich vor allem auf die Taktik und die Vorbereitung der Trainingseinheiten konzentrieren, schrieb der Verein. Dabei soll der 34-Jährige „seine Erfahrung und seine Vision des Spiels einbringen, um die tägliche Arbeit der Mannschaft zu bereichern“.

Der frühere spanische Nationalspieler war in Barcelonas Jugendakademie La Masia ausgebildet worden und debütierte 2009 für die erste Mannschaft. Sein Ex-Trainer Pep Guardiola holte ihn zu den Bayern („Thiago oder nix!“). Bis zu seinem Wechsel zum FC Liverpool 2020 holte Thiago sieben deutsche Meistertitel und vier Pokalsiege mit dem deutschen Rekordchampion. Das Triple feierte er unter Flick 2020. Im Sommer 2024 beendete Thiago seine Karriere. (sid/pmk)