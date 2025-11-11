Sie galt als Supertalent: US-Fußballerin stirbt mit nur 21 Jahren

Trauer um Nachwuchstorhüterin Mia Hamant: Die US-amerikanische Fußballerin ist an Nierenkrebs gestorben. Das gab die University of Washington (UW) in Seattle bekannt, für die Hamant gespielt hatte. Die Universität sei „zutiefst erschüttert“, hieß es in der Mitteilung. Hamant wurde nur 21 Jahre alt.

Hamant hatte erst im April die Diagnose der seltenen Krebsform erhalten, diese war jedoch bereits im Stadium 4 weit fortgeschritten. Die Torhüterin hatte im vergangenen Jahr noch zu den besten Spielerinnen der Big Ten Conference, einer der ältesten Universitätsligen der Vereinigten Staaten, gehört. Nach ihrer Diagnose kam sie nicht mehr zum Einsatz.

„Mia war das Herzstück unseres Programms“, sagte UW-Trainerin Nicole Van Dyke in der Mitteilung: „Jemand, der alle um sie herum mit ihrer Freude, ihrem Mut und ihrer Freundlichkeit beflügelt hat. Selbst in den schwierigsten Momenten zeigte sie einen unerschütterlichen Geist, der ihre Teamkolleginnen und Trainer jeden Tag inspirierte. Mia hat uns alle zu besseren Menschen gemacht, und ihr Einfluss wird in diesem Programm und in unserem Leben für immer spürbar sein.“