Er war Derby-Held: Vorwurf des sexuellen Übergriffs gegen Ex-St. Pauli-Profi

Er trug das Trikot des FC St. Pauli und war ein Derby-Held gegen den HSV. Vor dem erneuten Hamburger Stadtduell am Freitagabend am Millerntor (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gibt es Wirbel um Carlos Zambrano: Der frühere Bundesliga-Profi und zwei seiner Mitspieler sind beim peruanischen Topklub Alianza Lima wegen des Vorwurfs eines sexuellen Übergriffs suspendiert worden.

Die „betroffenen Spieler“ seien auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen, zudem laufe ein Disziplinarverfahren gegen das Trio, gab der Klub am Donnerstag bekannt.

Die Polizei in Buenos Aires teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, dass eine 22-jährige Argentinierin die drei Männer wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs angezeigt habe, der sich am 18. Januar in der uruguayischen Hauptstadt Montevideo ereignet haben soll. Die Frau gab demnach an, in einem Hotel, in dem Alianza ein Trainingslager abhielt, angegriffen worden zu sein.

Carlos Zambrano war 2011 ein St. Pauli-Derby-Held

Gerald Asamoah köpft im Derby 2011 das goldene Tor für St. Pauli gegen den HSV. Carlos Zambrano jubelt mit. WITTERS Gerald Asamoah köpft im Derby 2011 das goldene Tor für St. Pauli gegen den HSV. Carlos Zambrano jubelt mit.

Der frühere Derby-Held Zambrano (36) hatte in Deutschland einst für Schalke 04, den FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt gespielt. Für die Kiezkicker lief er in den Jahren 2010 bis 2012 auf und stand 2011 auf dem Platz beim 1:0-Triumph durch Gerald Asamoah. Es war St. Paulis erster Derby-Dreier seit 1977. Am Ende stieg der Kiezklub aber dennoch aus der Bundesliga ab.

Bis Sommer war Abwehrspieler Zambrano für das peruanische Nationalteam aktiv gewesen, zuletzt in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Peru ist bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei. (sid/hmg)