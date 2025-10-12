mopo plus logo
Hanus Sörensen von den Färöer

Hanus Sørensen schoss das Führungstor für die Färinger gegen Tschechien. Foto: picture alliance / Gonzales Photo/Frederikke Jensen | Gonzales Photo/Frederikke Jensen

Sensations-Sieg gegen Ex-HSV-Star: Färöer darf von der WM-Teilnahme träumen

Die Färöer dürfen weiter von ihrer ersten WM-Teilnahme träumen. Die Nummer 136 der FIFA-Weltrangliste mit knapp 55.000 Einwohnern besiegte in der WM-Qualifikation völlig überraschend Tschechien mit 2:1 (0:0) und feierte damit den dritten Sieg in Serie – für das Wunder muss aber noch einiges passieren.

Hanus Sørensen (67.) und Martin Agnarsson (81.) sorgten in Torshavn für die Riesenüberraschung. Für den haushohen Favoriten hatte Ex-HSV-Star Adam Karabec zwischenzeitlich ausgeglichen (78.). Die Färöer verkürzten den Abstand auf Tschechien in der Tabelle der Gruppe L auf einen Punkt.

Um den begehrten Platz zwei noch zu ergattern, müssten die Färöer im abschließenden Spiel beim souveränen Tabellenführer Kroatien am 14. November mindestens ein Unentschieden holen und hoffen, dass die Tschechen gegen den punktlosen Tabellenletzten Gibraltar patzen. Erst dann würden die Färöer in den Playoffs um die erste Teilnahme an einem großen Turnier spielen. (sid/mp)

