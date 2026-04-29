Sensations-Comeback? Bei Real bahnt sich eine Trainer-Überraschung an

Starcoach José Mourinho steht möglicherweise vor einem überraschenden Comeback auf der Bank des spanischen Rekordmeisters Real Madrid. Der Portugiese soll der bevorzugte Kandidat von Klubpräsident Florentino Pérez auf die Nachfolge von Álvaro Arbeloa sein. Das berichtet „The Athletic“.

Pérez erhoffe sich von einer Rückkehr Mourinhos einen Neustart. Zwischen 2010 und 2013 gewann Real unter dem großen Exzentriker drei Titel, darunter 2012 die Meisterschaft mit einer damaligen Rekordpunktzahl. Die Champions League, die Mourinho zuvor mit dem FC Porto und Inter Mailand gewonnen hatte, blieb jedoch ein unerfüllter Traum.

Mourinho steht noch bis 2027 beim portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon unter Vertrag, der jedoch eine Ausstiegsklausel über rund drei Millionen Euro enthalten soll. Mit ihm auf der Bank wäre Real noch mehr Aufmerksamkeit als ohnehin sicher.

Mourinho mit turbulenter erster Amtszeit bei Real Madrid

Innerhalb des Klubs soll es aber auch Widerstand gegen seine Rückkehr geben. Mourinhos erste Amtszeit war von Spannungen geprägt, unter anderem mit dem damaligen Kapitän Iker Casillas. Mit seinem Widerpart Pep Guardiola vom FC Barcelona lieferte er sich legendäre Schlachten – auf und neben dem Platz.

José Mourinho könnte überraschend zu Real Madrid zurückkehren. IMAGO/Brazil Photo Press José Mourinho könnte überraschend zu Real Madrid zurückkehren.

Arbeloa hatte das Amt nach der Trennung von Xabi Alonso erst im Januar übernommen, steht in Erwartung einer Saison ohne Titel allerdings vor dem Aus. Mehrere anonyme Quellen sollen berichten, dass Pérez die Entscheidung maßgeblich vorantreibt.

Boss Pérez soll die Trennung von Trainer Arbeloa planen

Damit würde der Präsident stärker eingreifen als bei der Verpflichtung Alonsos im vergangenen Sommer, die vor allem von Generaldirektor José Ángel Sánchez organisiert und von Pérez abgesegnet worden war. Hintergrund sei die sportliche Krise. Schon in der vergangenen Saison, damals noch unter Carlo Ancelotti, hatte Real keinen Titel gewonnen.

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Neben Mourinho werden der französische Nationaltrainer Didier Deschamps und US-Nationalcoach Mauricio Pochettino als mögliche neue Real-Trainer gehandelt. Auch Jürgen Klopp werde in Madrid hochgeschätzt, heißt es. Der einstige Meistertrainer von Dortmund und Liverpool hatte angebliche Kontakte zu den Königlichen zuletzt allerdings dementiert. (sid/dj)