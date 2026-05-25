Sensation! Zweitliga-Klub schockt Favoriten und qualifiziert sich für Europa League

Zweitligist Uniao Torreense hat völlig überraschend den portugiesischen Fußball-Pokal gewonnen und könnte in der kommenden Saison in der Europa League auf Bayer Leverkusen oder die TSG Hoffenheim treffen. Der Verein aus Torres Vedras, einer Stadt westlich von Lissabon, besiegte den Hauptstadtklub Sporting nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:0) und sicherte sich den ersten Titel seiner Vereinsgeschichte.

Uniao Torreense könnte seine unglaubliche Saison nun mit dem Aufstieg in die erste Liga krönen. Das Rückspiel der Aufstiegs-Playoffs gegen Casa Pia findet am Donnerstag statt (Hinspiel 0:0).

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Im Pokalfinale gegen Sporting, den haushohen Favoriten und Vizemeister der portugiesischen Meisterschaft hinter dem FC Porto, ging der Zweitligist in der 3. Minute durch Kevin Zohi in Führung. Der kolumbianische Stürmer Luis Suárez glich jedoch nach der Halbzeitpause (53.) für den Lissaboner Klub aus. In der Verlängerung erhielt Torreense einen Elfmeter nach einem Foul von Maximiliano Araujo, der daraufhin vom Platz gestellt wurde. Der Kapverdier Stopira verwandelte in der 112. Minute. (sid/tb)