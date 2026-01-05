Sensation: Ex-Nationalspieler Max Kruse wechselt in die Oberliga Hamburg!

Es ist ein echter Hammer für den Hamburger Fußball! Ex-Nationalspieler Max Kruse (37) wechselt zum Oberligisten TuS Dassendorf, spielt künftig wieder mit seinem alten Freund Martin Harnik (38) zusammen.

Die MOPO hatte bereits Ende letzten Jahres vom Interesse von Ex-St. Pauli-Profi Max Kruse, der in Reinbek geboren wurde und beim SC Vier- und Marschlande gemeinsam mit Harnik in der Jugend gekickt hat, an einem Dassendorf-Engagement berichtet. Er und Harnik, der seit fünf Jahren für den Hamburger Oberligisten stürmt, hatten darüber in ihrem gemeinsamen Podcast „Flatterball“ gescherzt. Nun ist die Sensation wirklich perfekt!

Max Kruse wechselt zur TuS Dassendorf

Max Kruse, der zuletzt beim BSV Dersim II in Berlin (Bezirksliga) gekickt hatte, sagte zu seinem Wechsel: „Die Idee, nach Hamburg zurückzukehren, gab es eigentlich schon seit dem Ende meiner aktiven Profikarriere. Umso mehr freue ich mich, dass es nun knapp drei Jahre später endlich geklappt hat. Mit der TuS Dassendorf habe ich dabei absolut die richtige Adresse gewählt. In Dassendorf ist mein Vater aufgewachsen und zur Schule gegangen, und ich selbst komme ja aus dem Nachbarort. Ich freue mich auf richtig geile Oberliga-Spiele in Hamburg. Besonders freue ich mich auf die Mannschaft und hoffe, dass ich den Jungs noch helfen kann, damit wir gemeinsam an die Erfolge der Vergangenheit anknüpfen. Außerdem freue ich mich mega, noch einmal mit Martin zusammenzuspielen. Das wird definitiv ein Highlight.“

Max Kruse spielte als Profi für Werder Bremen, St. Pauli (2009 bis 2012), Freiburg, Gladbach, Wolfsburg, Fenerbahce Istanbul, Union Berlin und bis Ende 2023 Paderborn, ehe er seine Profi-Karriere beendete. Aktuell ist der begabte Pokerspieler für RTL als TV-Experte für den Europapokal und die 2. Liga im Einsatz. Für Deutschland hat er zwischen 2013 und 2015 insgesamt 14 A-Länderspiele (vier Tore) bestritten.

Kruse-Debüt im Topspiel beim ETV?

Dassendorfs Sportchef Hakan Karadiken sagte: „Ich freue mich sehr, dass wir einen Spieler wie Max für uns gewinnen konnten. Max kommt nicht wegen eines Namens oder der Aufmerksamkeit zu uns, sondern weil er Lust auf Fußball hat und der Mannschaft helfen will. Uns war von Anfang an wichtig, dass alles ruhig, mannschaftsdienlich und professionell abläuft. Genau diese Haltung bringt Max mit. Der Fokus liegt klar auf dem Sportlichen. Max wird schrittweise über das Training in unser Team integriert und soll seine Erfahrung sowohl auf als auch neben dem Platz einbringen. Für uns ist dieses Engagement zugleich ein positives Signal über den sportlichen Bereich hinaus. Die erhöhte Aufmerksamkeit wollen wir gezielt nutzen, um unseren Verein nachhaltig weiterzuentwickeln – stets mit der Mannschaft und dem Fußball im Mittelpunkt.“

Sein Debüt könnte Max Kruse am 30. Januar beim Oberliga-Topspiel zwischen dem Tabellenzweiten ETV und Dassendorf geben. Als Spitzenreiter ist der ETSV in die Winterpause gegangen.