Younes Ebnoutalib trifft für Eintracht Frankfurt dreimal bei Union Berlin. Sein Vater Faissal gewann einst Olympia-Silber im Taekwondo.

Für diesen Jubel kassierte Younes Ebnoutalib die Gelbe Karte. picture alliance / contrastphoto | O.Behrendt

Drei Tore in einem Bundesliga-Spiel, dazu eine kuriose Gelbe Karte und die Suche nach einem ganz besonderen Erinnerungsstück: Younes Ebnoutalib erlebt bei Eintracht Frankfurt einen außergewöhnlichen Nachmittag. Sportlich liegt Erfolg offenbar in der Familie.

Younes Ebnoutalib hat mit der wohl besten Bundesliga-Leistung seiner Karriere seine schwierigen vergangenen Monate endgültig hinter sich gelassen. Beim Spiel von Eintracht Frankfurt bei Union Berlin erzielte der 22-Jährige drei Treffer.

Younes Ebnoutalib trifft doppelt in nur 51 Sekunden

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Ganz perfekt war der Tag trotzdem nicht. Denn selbst eine zwischenzeitliche 3:1-Führung reichte den jungen Frankfurtern am Ende nicht zum Sieg.

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Für Aufsehen sorgte Ebnoutalib zunächst mit einem Doppelpack innerhalb von nur 51 Sekunden. Für seinen anschließenden Jubel sah er allerdings die Gelbe Karte.

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Gelbe Karte aus Unwissenheit

„Ich hatte gar nicht im Kopf, dass man gar nicht zu der gegnerischen Tribüne jubeln darf. Das hatte ich voll vergessen“, sagte der Frankfurter später und konnte über die Szene schmunzeln.

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Weniger erfreulich war für ihn, dass auch sein dritter Treffer nicht zum Sieg reichte. Frankfurt kassierte noch den Ausgleich.

Ebnoutalib kam im Januar nach Frankfurt

„Drei Tore sind immer schön. Bisschen schade, dass wir halt am Ende noch das Unentschieden bekommen haben. Am Ende hat etwas die Kraft gefehlt. Einfach bisschen ärgerlich“, sagte Ebnoutalib.

Für den 22-Jährigen hat der Dreierpack eine besondere Bedeutung. Ebnoutalib war erst im Januar von der SV Elversberg zu seinem Heimatverein nach Frankfurt gewechselt.

Younes Ebnoutalib kämpfte sich nach Innenbandriss zurück

Gleich in seinem ersten Spiel gegen Dortmund traf er. Doch nur eine Woche später folgte der Rückschlag: Ebnoutalib zog sich einen Innenbandriss zu.

Es folgte eine wochenlange Reha. Als der Stürmer im März wieder fit war, spielte er unter dem damaligen Trainer Albert Riera keine Rolle.

Umso wichtiger ist der Dreierpack nun auch mental. „Es gibt einem Selbstbewusstsein. Trotzdem weiter Gas geben. Nicht darauf ausruhen“, sagte Ebnoutalib mit Blick auf die Saison.

Younes Ebnoutalib sucht nach seinem Spielball

Zunächst wollte der Frankfurter seinen besonderen Tag aber genießen. Dazu gehört für einen Dreifach-Torschützen natürlich auch der Spielball.

Nur wusste Ebnoutalib zunächst nicht, wo der abgeblieben war. „Ja, ich habe nachgefragt. Ich weiß gerade nicht, wo er ist. Aber klar“, sagte er auf die Frage, ob er den Ball mitnehmen wolle.

Younes Ebnoutalib tritt in sportliche Fußstapfen seines Vaters

Der Name Ebnoutalib dürfte manchen Sportfans ohnehin bekannt vorkommen. Denn auch Younes' Vater Faissal Ebnoutalib feierte bereits große sportliche Erfolge.

Bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney gewann Faissal Ebnoutalib für Deutschland die Silbermedaille im Taekwondo. (dpa/mp)