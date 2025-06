„Sechs, sieben Namen“: Matthäus warnt Bayern vor erneuter Endlos-Suche

Die Transferbemühungen des FC Bayern um einen neuen Offensiv-Star lassen bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus Erinnerungen an die Trainersuche des Rekordmeisters aus dem letzten Sommer wach werden.

„Es gibt sechs, sieben Namen, die öffentlich genannt wurden und ich gehe davon aus, dass Eberl noch andere auf der Liste hat. Jetzt checkt man die Kandidaten ab“, schreibt Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Letztes Jahr hatten die Münchner zahlreichen Trainern Avancen für einen Job beim deutschen Rekordmeister gemacht, sich aber auch viele Absagen eingeholt. Am Ende fiel die Wahl auf Vincent Kompany. Mit Blick auf die aktuelle Transfersituation hofft Matthäus auf eine baldige Entscheidung. „Es ist wichtig, eine zeitnahe Lösung zu finden, auch damit der Spieler so schnell wie möglich zur Mannschaft stoßen kann. Das war ein großer Faktor in Leverkusens Erfolgsgeschichte vor zwei Jahren, als Bayer die gesamte Vorbereitung mit dem Kader absolviert hat, der später das Double gewann“, meint der 64-Jährige.

Matthäus setzt den Bayern eine Williams-Deadline

Laut einem Sky-Bericht sollen die Bayern weiterhin den Transfer von Nico Williams von Athletic Bilbao favorisieren, obwohl der spanische Nationalspieler wohl zum FC Barcelona wechseln möchte. Matthäus setzt den Bayern mit Blick auf Williams eine Deadline. „Am Ende dieser Woche musst du praktisch wissen: Kommt er oder kommt er nicht? Sonst muss man sich nach einem anderen Spieler umschauen“, schreibt der Weltmeister von 1990. (sid/vb)