Sechs Mal auswärts in 22 Tagen: Irrer BVB-Reise-Marathon endet beim HSV – Kovac klagt

Borussia Dortmund macht einen kurzen Abstecher ins eigene Stadion, dann geht die Reise durch Deutschland und Europa weiter. „Wir haben in diesem Zyklus von sieben Spielen sechs auswärts“, sagte Trainer Niko Kovac nach dem 4:2 (1:1) in der Champions League beim dänischen Meister FC Kopenhagen: „Jetzt kommen wir endlich mal nach Hause.“

Am Samstag (18.30 Uhr/Sky) empfängt der BVB daheim den 1. FC Köln – nach dem 1:2 bei Bayern München und dem Sieg in Kopenhagen. Danach sind die Dortmunder wieder unterwegs: Über Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal über den FC Augsburg in der Bundesliga zu Manchester City in der Königsklasse, dann zum Abschluss der sieben Spiele in 22 Tagen zum Hamburger SV.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nicht jubeln, nicht jubeln!“ Ex-Wunderkind Moukoko offenbart inneren BVB-Konflikt

„Es sind ja nicht nur die Spiele, auch die Reisestrapazen“, sagte Kovac und kündigte an: „Ich werde viel rotieren, das habe ich heute auch getan.“ Gegenüber dem Bundesliga-Spitzenspiel hatte der Coach seine Startelf auf fünf Positionen geändert – ohne allzu großen Qualitätsverlust: „Wir haben sehr gute Spieler, jeder Einzelne kann spielen.“ (sid/sd)