mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Eva Lys holt zum Schlag aus

Eva Lys steigt frewillig aus dem WTA-Turnier in Cleveland aus. Foto: IMAGO/PsnewZ

„Schwere Entscheidung“: Hamburger Tennis-Star Lys gewinnt und scheidet doch aus

kommentar icon
arrow down

Tennisprofi Eva Lys ist nach ihrem Einzug ins Viertelfinale aus dem WTA-Turnier in Cleveland ausgestiegen. Die 23 Jahre alte Hamburgerin verkündete ihre Entscheidung kurz nach dem 6:4, 6:3 im Achtelfinale gegen die Russin Polina Kudermetowa. Im Viertelfinale wäre Lys auf Kudermetowas Landsfrau Anastassija Sacharowa getroffen.

„Leider musste ich die schwere Entscheidung treffen, mich hier in Cleveland aus dem Viertelfinale zurückzuziehen“, schrieb Lys in einem Instagram-Beitrag: „Im Moment muss ich auf meinen Körper hören – und manchmal verhindert eine kleine Pause eine längere.“ Es gehe nun „auf nach New York, um mich zu erholen und auf die US Open vorzubereiten.“

Das könnte Sie auch interessieren: Sie fühlen sich „einfach schlecht“: Tennis-Welt sorgt sich um Sinner und Zverev

Die US Open, letzter Grand Slam des Jahres, beginnen am Sonntag. (sid/hen)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test