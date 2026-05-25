Schwere Ausschreitungen in Turin: Juventus-Fan in kritischem Zustand

Bei Ausschreitungen vor dem Turiner Fußball-Derby ist ein Mann schwer am Kopf verletzt worden. Der 36-Jährige wurde vermutlich durch eine Flasche getroffen. Der Fan von Juventus Turin musste in einem Turiner Krankenhaus operiert werden. Er befinde sich auf der Intensivstation, sein Zustand sei kritisch. Ersten Angaben zufolge wurden auch vier Polizisten verletzt.

Das Lokalduell hatte nach gewalttätigen Zusammenstößen zwischen Fans und Ordnungskräften vor dem Stadion nicht pünktlich angepfiffen werden können. Mit rund einer Stunde Verspätung traten die beiden Turiner Mannschaften auf dem Rasen gegeneinander an. Am Ende trennten sich der FC Turin und Juventus Turin 2:2 (0:1). Juventus verpasste somit am letzten Spieltag die Champions League.

Juventus-Trainer Spalletti in der Kritik

Juventus-Trainer Luciano Spalletti geriet anschließend ins Kreuzfeuer der Kritik. Er sagte, dass seiner Mannschaft in entscheidenden Saisonphasen mentale Stabilität und Persönlichkeit gefehlt hätten. „Manchmal waren wir voller Zweifel und konnten auf schwierige Situationen nicht reagieren. Das Spielfeld lügt nie“, sagte der 67-Jährige. Gleichwohl schloss der frühere Nationaltrainer einen Rücktritt aus: „Jetzt beginnen wir wieder von vorn.“

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Neuer Anlauf für die Alster: Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll

Wie das neue Naturbad die Hamburger begeistern soll Mini-Urlaub vor der Haustür: 30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter

30 Tipps der MOPO-Redaktion für eine Woche Traumwetter „Menschenunwürdig!“ Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft

Ukraine-Flüchtling zeigt Ekel-Fotos aus Hamburger Unterkunft Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga

XXL-Kader-Umbau beim HSV & St. Paulis Plan für die 2. Liga 28 Seiten Plan 7: Tickets für Konzerte im Stadtpark zu gewinnen & Tipps für jeden Tag

Stattdessen qualifizierte sich neben Inter Mailand, dem SSC Neapel und der AS Rom sensationell Como 1907 von Trainer Cesc Fàbregas nach einem 4:1 (1:0) bei US Cremonese erstmals in der 119-jährigen Vereinsgeschichte für die Königsklasse. Vor sieben Jahren hatte der Verein sogar noch in der vierten Liga gespielt.

Como kickt die AC Mailand aus der Champions League

Am Sonntag überflügelte Como auch die AC Mailand am letzten Spieltag, bei der Trainer Massimiliano Allegri um seinen Job bangen muss. „Ich bin enttäuscht und wütend. Wir hatten nicht damit gerechnet, die Champions League zu verpassen“, sagte Allegri nach dem 1:2 gegen Cagliari Calcio und erklärte auf die Frage nach einem möglichen Rücktritt: „Wir müssen die Saison insgesamt bewerten, erst danach werden wir Entscheidungen treffen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schlimmer Vorfall nach Pokal-Finale: Fans überfallen Spieler

Im Fall der Königsklassen-Qualifikation wäre der Vertrag des 58-Jährigen automatisch um ein Jahr verlängert worden. Allegri, der nach einer ersten Amtszeit von 2010 bis 2014 im Mai 2025 zu Milan zurückgekehrt war, hatte während der gesamten Saison immer wieder betont, dass die Qualifikation das Mindestziel des Klubs um Sturm-Leihgabe Niclas Füllkrug sei. (dpa/sid/tb)