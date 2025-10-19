mopo plus logo
Fans randalieren im Stadion des Karlsruher SC

Nach dem Zweitliga-Spiel zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern kam es zu schweren Ausschreitungen. Foto: imago/Jan Huebner

Schwere Ausschreitungen bei Zweitliga-Spiel – mehrere Verletzte

Nach dem Südwest-Derby zwischen dem Karlsruher SC und dem 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga ist es zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei Karlsruhe mitteilte, wurden dabei mehrere Ordnungskräfte verletzt. An den Ausschreitungen im Bereich des Fanblocks der Gäste waren Anhänger beider Vereine beteiligt. Mehrere Personen wurden vorläufig festgenommen.

Die Polizei, die die Begegnung im Vorfeld als Hochrisikospiel eingestuft hatte, stellte „Sachbeschädigungen, Körperverletzungsdelikte und Widerstandshandlungen der beiden rivalisierenden Fangruppierungen“ fest. Die Ausschreitungen konnten „mittels Hinzuziehens massiver Polizeikräfte“ unterbunden werden.

Kaiserslautern will Fan-Ausschreitungen aufarbeiten

„Der 1. FC Kaiserslautern steht über seine Fanbetreuung und Sicherheitsbeauftragten bereits in enger Abstimmung mit den Verantwortlichen des Karlsruher SC und den zuständigen Behörden, um die Geschehnisse aufzuarbeiten“, teilten die Pfälzer in einer Erklärung mit.

Kaiserslautern feierte durch das späte Tor von Marlon Ritter (90.+3) einen 3:2 (1:0)-Erfolg beim KSC. (mp/sid)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

