Schweinsteiger schwärmt von Bayern-Coach Kompany – und spricht eine Warnung aus

Der FC Bayern München schwebt derzeit auf einer sportlichen Erfolgswelle, das Team scheint auch bei Rückschlägen nicht auseinanderzubrechen und in der öffentlichen Wahrnehmung erscheint der Rekordmeister nahbarer als früher. Einen großen Anteil daran hat Cheftrainer Vincent Kompany, urteilt Ex-Profi Bastian Schweinsteiger.

„Ich finde, dass er es fantastisch macht, wie er nicht nur mit der Mannschaft umgeht und mit ihr spricht, sondern auch, wie er es in die Öffentlichkeit bringt“, sagte der Weltmeister von 2014, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada erneut als ARD-Experte im Einsatz sein wird.

Schweinstiger nicht überrascht von Kompanys Erfolg

Dass Kompany beim Rekordmeister mit seiner ruhigen und authentisch-sympathischen Art gut ankommt, wundert Schweinsteiger nicht. Er habe den Belgier genau so „auch persönlich kennengelernt, wenn wir aufeinandergetroffen sind oder uns mal abseits des Platzes gesehen haben“, sagte Schweinsteiger.

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Bei den Bayern agierte der ehemalige Mittelfeldspieler unter anderem 2013 als Schlüsselspieler beim Gewinn des Triples unter Trainer Jupp Heynckes und holte mit den Münchnern insgesamt achtmal die deutsche Meisterschaft. „Natürlich“ benötige auch Kompany weiterhin Erfolg, sagte Schweinsteiger: „Wenn du den nicht hast, dann ist es schwierig.“

Kompany führt FC Bayern ins Pokalfinale gegen Stuttgart

Aktuell sieht es in der Hinsicht gut aus: In seiner ersten Saison führte Kompany die Bayern vergangenes Jahr zur Meisterschaft und auch in dieser Spielzeit ist die Meisterschaft in der Bundesliga seit dem 30. Spieltag offiziell. Im DFB-Pokal kämpft der Rekordsieger am 30. Mai im Finale gegen den VfB Stuttgart um den ersten Triumph seit 2020.

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In der Champions League steht im Halbfinal-Rückspiel am kommenden Mittwoch eine große Aufgabe gegen Paris Saint-Germain bevor (21.00 Uhr/DAZN). Das spektakuläre Hinspiel hatten die Münchner 4:5 verloren. (mp/sid)