Schwangerschaft erfunden: Son-Erpresserin zu Haftstrafe verurteilt

Aufatmen bei Ex-HSV-Held Heung-min Son: Die Frau, die den südkoreanischen Fußballstar mit einer erfundenen Schwangerschaft erpresst hatte, ist zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtete Yonhap News TV. Ihr Komplize muss zwei Jahre in Haft.

Die Frau soll dem damaligen Kapitän der Tottenham Hotspurs, mittlerweile in Diensten des Los Angeles FC, im Juni vergangenen Jahres mitgeteilt haben, von ihm schwanger zu sein und Schweigegeld in Höhe von umgerechnet rund 170.000 Euro gefordert haben.

170.000 Euro Schweigegeld gefordert

Medienberichten zufolge soll sie das Geld anschließend für Luxusartikel ausgegeben haben. In diesem Jahr versuchte sie es mit ihrem Komplizen erneut, Son zeigte das Duo daraufhin an.

Im vergangenen Monat war Son bei einer nicht-öffentlichen Verhandlung als Zeuge aufgetreten. Die Frau und der Mittäter befinden sich seit Mai in Haft. (sid/lam)