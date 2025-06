Schreck für Superstar Ronaldo – irre Szenen schon vorm Anpfiff gegen Deutschland!

Für Deutschlands Nationalteam zerplatzte am Mittwochabend der Traum vom Nations-League-Endspiel. 1:2 hieß es am Ende gegen Portugal. Mächtig Wirbel gab es aber schon vor dem Anpfiff in München. Im Mittelpunkt: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo, dem kurzzeitig der Schrecken ins Gesicht geschrieben stand.

Ronaldo und der Schock vor dem Anpfiff. Gewaltig war der Hype um den 40-Jährigen, der zum sechsten Mal auf das DFB-Team traf und erstmals gewann. Die Portugiesen hatten gerade das Feld betreten, um sich aufzuwärmen, da passierte es.

Fan will Ronaldo umarmen

Plötzlich ging ein gewaltiges Raunen durch die Allianz Arena. Der Grund: Ein jugendlicher Fan hatte sich von der Tribüne aufs Spielfeld gemogelt und spurtete auf die Feldspieler Portugals zu, die sich am rechten Strafraumeck aufwärmten. Zwei Mal versuchte er Ronaldo zu umarmen, der Superstar erschrak und blieb kurz wie angewurzelt stehen. Schnell waren Ordner zur Stelle und führten den jugendlichen Fan ab, der noch verzweifelt versuchte, ein Selfie mit seinem Idol zu bekommen. Vergebene Liebesmüh.

Und Ronaldo? Der konnte der Aktion erkennbar nichts abgewinnen und war weit davon entfernt, dem Jungen seinen Wunsch zu erfüllen. Erst als er erkannte, dass hinter dem „Flitzer“ wohl nur ein harmloser Verehrer seiner Fußballkunst steckte, wirkte er lockerer und wärmte sich zügig weiter auf.

Ein Schrecken schon vor dem Anpfiff für den Angreifer, der anschließend Wichtigeres im Sinn hatte. Nach 68 Minuten traf er schließlich zum Sieg für Portugal …