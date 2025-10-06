Schockierende Szene in der 2. Liga: Schalke-Verteidiger wird zum Helden

Nach einem heftigen Zusammenprall mit Schalke-Keeper Loris Karius bleibt Arminia-Stürmer Joel Grodowski regungslos liegen – doch ein Schalker reagiert blitzschnell und verhindert Schlimmeres.

Es war der Schockmoment im Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Schalke 04: In der 69. Minute prallen Joel Grodowski und Schalkes Torwart Loris Karius heftig zusammen. Der Bielefelder Angreifer bleibt regungslos mit ausgestreckten Armen auf dem Rasen liegen – bewusstlos.

Katic bringt Grodowski in die stabile Seitenlage

Schalkes Abwehrchef Nikola Katic reagiert sofort. Der Verteidiger bringt Grodowski in die stabile Seitenlage, noch bevor das medizinische Personal eingreifen kann. Eine schnelle, besonnene Aktion – die möglicherweise Schlimmeres verhindert hat.

Wenig später Entwarnung: Grodowski steht wieder, umarmt Karius und will weiterspielen. Doch die Arminia-Ärzte entscheiden anders. „Da gehen wir null Prozent Risiko ein. Die Ärzte haben sofort gesagt, raus“, erklärt Bielefelds Trainer Mitch Kniat.

Schalke-Trainer: „Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert“

Auch Schalkes Coach Miron Muslic lobt seinen Innenverteidiger. „Es hat ziemlich wild ausgeschaut. Nikola hat in dieser Hektik gut reagiert“, sagt Muslic nach dem 2:1-Sieg in Bielefeld. Und ergänzt: „Wir von Schalke hoffen, dass der Junge okay ist.“

Kniat bestätigt später: „Ihm geht es wieder gut. Wenn man ihn gefragt hat, dann war er gar nicht weg. Wir haben alle gesehen, dass er weg war.“

Für Nikola Katic war es nicht das erste Mal, dass er eine brenzlige Kopfverletzung auf dem Platz miterlebte. Bei seinem Pflichtspiel-Debüt gegen Hertha BSC im August war der 28-Jährige selbst nach einem Tritt an den Kopf zu Boden gegangen und hatte aus dem Ohr geblutet. Damals konnte er zunächst weiterspielen, musste aber nach einer Gelb-Roten Karte und anschließenden Untersuchungen wegen einer Gehirnerschütterung pausieren. (dpa/mp)