WM in Gefahr? Barca-Supertalent Yamal verletzt sich bei Elfmetertreffer

Der FC Barcelona bangt um Lamine Yamal. Das Offensivjuwel des spanischen Tabellenführers hat sich am Mittwochabend beim Heimsieg gegen Celta Vigo (1:0) verletzt. Yamal hatte in der 40. Minute einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung verwandelt, unmittelbar danach fasste er sich an den linken Oberschenkel, ging zu Boden und signalisierte, dass ein Wechsel notwendig sei. Kurz darauf verschwand Yamal in die Kabine. Für ihn kam der schwedische Youngster Roony Bardghji.

Schon in der Hinrunde hatte das spanische Wunderkind mit einer Leistenverletzung zu kämpfen, nun droht ein Ausfall im Saisonendspurt. Bei Barcelona wäre dies angesichts des großen Vorsprungs in der Liga zu verkraften. Durch den Sieg gegen Vigo hat das Team von Trainer Hansi Flick sechs Spiele vor Saisonende neun Punkte Vorsprung auf Real Madrid.

WM 2026: Sorge um Yamal

Bei einer schwereren Blessur könnten die kommenden Wochen für Yamal jedoch zu einem Wettlauf gegen die Zeit werden. Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zählt Spanien als Europameister zu den Titelanwärtern – und Yamal gilt dabei als feste Größe im Kader.

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Die Partie im Camp Nou wurde wegen eines medizinischen Notfalls auf der Tribüne etwa 20 Minuten unterbrochen. (sid/dj)